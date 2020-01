“Assange mi ha chiamato e raccontato come sta morendo lentamente”

Il giornalista Vaughan Smith, amico di Julian Assange, ha dichiarato che il fondatore di Wikileaks lo ha chiamato alla vigilia di Natale e ha denunciato le condizioni in cui è imprigionato nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra.

“Ha detto a me e mia moglie come stava lentamente morendo a Belmarsh dove, sebbene solo in detenzione preventiva, è tenuto in isolamento per 23 ore al giorno ed è spesso sedato”, ha scritto in un tweet, pubblicato il 26 dicembre , senza fornire dettagli sulle situazioni in cui i tranquillanti si applicano ad Assange.

“La procedura di estradizione inizia a febbraio e ha un disperato bisogno del nostro sostegno”, ha aggiunto.

Smith ha anche pubblicato un tweet con una foto del giornalista australiano scattata nel 2010, quando Assange – che è stato poi rilasciato su cauzione – ha visitato la famiglia del suo amico per festeggiare il Natale.

Successivamente, nel contesto di una conversazione con RT, Smith ha confermato che Assange gli stava parlando della morte. “Mi ha detto questo: ‘ Sto lentamente morendo qui ‘”,. Inoltre, ha precisato di aver notati che il fondatore di Wikileaks ha avuto difficoltà a parlare durante la chiamata e ha parlato “lentamente”. “Sembrava orribile … è stato molto fastidioso ascoltarlo”, ha detto.

Durante l’intervista, Smith ha chiarito che Assange non gli ha detto durante la chiamata di essere sedato, anche se ha detto “questo sembrava abbastanza ovvio “. Secondo le sue dichiarazioni, le persone che hanno visitato il giornalista australiano hanno avuto la stessa opinione.

“In primo luogo non capisco perché si trova nella prigione di Belmarsh”, ha evidenziato Smith, aggiungendo che Assange “non è un pericolo pubblico”. Il fondatore di WikiLeaks “ha generato una discussione, un dibattito su come dovrebbe essere la trasparenza nell’era digitale ” , ha ricordato.

2 Gennaio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO