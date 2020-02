Ansa: giubilo per la proposta di Santori

Una nota dell’Ansa uscita pochi minuti fa, comunica che, a seguito della proposta avanzata dal leader delle sardine, Andrea Santori, di offrire visibilità agli operai Whirlpool e «non certo soluzioni» – come ha tenuto a sottolineare lo stesso Santori – grida di giubilo operaio, come non si udivano dagli anni delle lotte nel corso del decennio ’70, si sono levate fragorose.

La proposta, infatti, è stata accolta con entusiasmo dai lavoratori dello stabilimento. Ai quali verrà offerta l’opportunità di sputare sulla faccia ridente del visibile capo sardine.

Chi centrasse l’occhio, avrà un contratto assicurato nella nuova fabbrica dislocata.

Chi riuscisse a colpire l’incisivo alto, vedrà addirittura raddoppiato lo stipendio.

