Cretinovirus in azione

La prima notizia:

Naviga verso Messina la nave Sea Watch 3, che ha a bordo 194 persone salvate in tre diverse operazioni. Dopo l’assegnazione del porto sicuro, la nave della ong tedesca dovrebbe arrivare domani mattina nel porto dello stretto.

Ma il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, di destra ed eletto anche con i voti della Lega: “in un contesto di allarme come quello attuale, suona come una sfida al popolo siciliano pensare di fare sbarcare altri 194 migranti in Sicilia. Una quarantena a bordo è indispensabile o si diriga in altri porti“.

La tesi, non detta, è: i virus li portano gli immigrati dall’Africa. Non nuova, ma ben radicata in menti deboli.

Seconda notizia:

“L’Africa registra il secondo paziente affetto da coronavirus: un italiano arrivato nel Paese il 17 febbraio, di cui ancora non si conosce il luogo d’origine. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute algerino, Abderrahmane Benbouzid”.

Serve pure un commento?

