I fatti e la testa (a proposito di elezioni)

Avrete capito che non resisto alla tentazione di fare delle considerazioni a botta calda.



Sono un po’ deluso dal risultato di PaP in Emilia Romagna che mi aspettavo di certo migliore ma non credo affatto che sia stata una disfatta, anzi.



Qui dentro regnano emotività e compulsività e non è facile condividere in questo non-luogo qualcosa che assomigli ad un ragionamento. Ma voglio provaci lo stesso.



Alcuni stanno già tirando conclusioni frettolose e apocalittiche ed, in questi casi, è la reazione più ovvia e semplice.



Ma un compagno stamane mi ha fatto notare un dato che ritengo molto importante che anche se non modifica l’esito finale, di certo, ne offre una chiave di analisi e di interpretazione assai diversa dalla semplice conclusione frettolosa e semplificante “ abbiamo perso” .



Il risultato di Bologna è quel che vedete nel grafico e dove PaP ha una buona presenza sul territorio.



In regione la scommessa era ardua e PaP era assente in 4 Province su 9. Ci vogliono soldi, mezzi, tempo, risorse per battere da palmo a palmo una regione che non è esattamente il Molise (pur essendo quella regione sicuramente anche più ostica da attraversare).



E poi parliamoci chiaro: in Emilia c’è un sistema di potere granitico e tentacolare legato a doppio filo ad interessi formidabili che passa per PD, le COOP, l’Unipol, la CGIL, i patronati et et.



Forse tutto questo potere non sarebbe bastato a Bonaccini questa volta, o forse si. Ma mi pare evidente come l’operazione “Sardine” ed il bau bau contro Salvini abbia rimotivato una fetta consistente di astensione e di elettorato deluso.



E poi le elezioni emilianoromagnole avevano assunto un rilievo politico nazionale essendosi trasformate in un voto sul governo giallorosè e sullo scontro finale tra quelle che continuo a considerare due destre.



Chiaro che per tutto il mondo (e gli interessi) che ruota intorno al PD una sconfitta a queste elezioni avrebbe avuto un esito a catena devastante per Zingaretti & co. e per tutti gli interessi ed apparati collegati ad esso.



Di sicuro, questa polarizzazione politica e mediatica del voto ha reso pressoché invisibile qualsiasi altra proposta come dimostrano i dati altre 2 liste cui va aggiunta la lista di Edi Schlein in coalizione con il PD.



E poi c’è la “rete”.



Trump (vedi il caso “Cambridge Analitica”), Renzi, La Bestia di Salvini stanno lì a dimostrare che la rete non è neutra ma che è divenuta uno strumento di manipolazione enorme del consenso e che per superare le barriere algoritmiche ci vogliono organizzazioni efficienti che dispongono di molte risorse.



Non dubito della buonissima fede di chi le ha seguite, ma io credo che, a monte, le “Sardine” siano state un’ottima operazione di marketing in rete a favore di Bonaccini, del resto apertamente sostenuto dai suoi leader.

Inutile girarci intorno: la Rete è il più grande dispositivo di manipolazione del consenso che sia mai esistito.



Su questo ci aveva avvisati Formenti (ma anche Curcio): la rete si è dimostrata un’ “utopia letale” trasformandosi da possibile strumento di controllo del potere dal basso e di nuova socializzazione nel Panopticon di Jeremy Bentham proprio nel senso Foucaltiano del termine.



Forse è arrivato il tempo di riflettere molto seriamente sull’enfasi che abbiamo dato alle possibilità della comunicazione in rete e sulla false scorciatoie che ci siamo illusi di praticare qua dentro, fuori dal principio di realtà e finiti come siamo in immenso cloud chiuso in un data center dell’Oregon o della Lapponia.



In conclusione mi soccorrono le parole del grande timoniere: “Dopo aver subito uno scacco, bisogna trarne una lezione e modificare le proprie idee in modo tale da farle corrispondere alle leggi del mondo esterno, e così di potrà trasformare lo scacco in un successo; è quel che è espresso dalle massime: la sconfitta è la madre del successo e ogni insuccesso ci rende più cauti.“ .

E voglio soprattutto ringraziare con tutto il cuore la grande Marta Collot, per essersi battuta senza risparmio come una leonessa in una partita che si sapeva difficilissima, se non impossibile.

