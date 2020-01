Dopo l’Emilia Romagna

Dopo lo 0,37‰ preso alle elezioni regionali in Emilia Romagna qualcuno ci deride e qualcuno tra i nostri si deprime.

Io sono per natura un emotivo e pertanto comprendo certe reazioni, ma se mi fermo e ragiono non posso condividere questi atteggiamenti.



Sarà che la mia non è la storia di un vincente, sarà che sono nato privo di talento ma proprio non li capisco.



Io tutti i risultati, sia politici che personali, l’ho ottenuti sempre dopo diversi fallimenti e sempre grazie a sudore e sacrifici.



Da piccolo ero piuttosto pigro e mi arrabbiavo quando qualcosa non riusciva al primo colpo.



Mio padre mi riprendeva costantemente e diceva che è sempre questione di impegno e perseveranza.



Me l’ha ripetuto per 38 anni perché voleva essere sicuro che questo insegnamento mi rimanesse fisso nella mente.



Con la militanza politica poi ho avuto conferma che è proprio così in tutti i campi.

Sabato è stato il mio compleanno e mentre festeggiavamo la buona vecchia Viola ne ha approfittato per ricordare pubblicamente tutte le volte che ho toppato da quando ci conosciamo, da quando eravamo ai primi anni delle superiori.



Un elenco lunghissimo.



Eravamo dei cani sciolti senza tessera di partito, non appartenevamo a una qualche area di movimento e non avevamo “vecchi” che ci potessero guidare.



Insieme alle compagne e ai compagni di allora abbiamo fatto diverse cose buone ma più di una volta ci siamo ritrovati con il culo per terra e siamo stati costretti a ripartire da zero.



Oggi quando le persone entrano all’Ex-Opg rimangono impressionante da quello che è riuscita a fare questa straordinaria comunità.



Ciò che abbiamo fatto nell’ex manicomio criminale viene studiato, portato ad esempio e raccontato come una storia di successo.



Quelli che però molte e molti non sanno è che il percorso per arrivarci è stato costellato di fallimenti.

10 anni fa eravamo in 14 che si vedevano in una casa e oggi facciamo parte di una rete che comprende tante case del popolo e qualche migliaio di militanti. Ancora molto poco rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno ma tantissimo rispetto al punto di partenza.



Gente come noi non si può deprimere e neanche prendersela a male per gli sfottò perché vorrebbe dire rinnegare la nostra storia.

Non avevamo certo bisogno di queste elezioni per sapere che ci troviamo in un momento storico difficilissimo.



Non è un problema semplicemente di capacità soggettive (i limiti sono tantissimi) ma di condizioni oggettive.



Bisogna resistere, riflettere con lucidità senza farsi prendere dall’emotività del momento e andare avanti con serenità, pacatezza ed estrema determinazione.



Dobbiamo essere pazienti come i contadini che quando seminano sanno che ci vorrà tanto tempo e molto impegno per vedere i frutti del proprio lavoro.



Chi coltiva sa già che ci saranno annate buone e altre meno e che anche interi raccolti potranno andare persi.



I contadini lo sanno ma vanno avanti lo stesso perché sono consapevoli che non c’è altra strada e così dobbiamo fare noi.

