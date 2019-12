Un docu-film su George Abdallah, prigioniero politico

Georges Ibrahim Abdallah è in prigione da più di 35 anni. Combattente della resistenza comunista libanese impegnata dalla parte dei combattenti palestinesi, è detenuto in prigione dal 1984 dal sistema giudiziario francese e dai governi che si sono succeduti.

Al di là delle vessazioni giudiziarie di cui è vittima, il docu-film Fedayin, le combat de Georges Abdallah si propone di tracciare il percorso politico di Georges Abdallah e di mostrare come le sue idee e la sua lotta siano ancora vive e necessarie.

Il film ci porta in Libano, nei campi profughi palestinesi dove si è forgiato politicamente. Seguiamo il suo coinvolgimento nella resistenza palestinese e poi contro l’occupazione israeliana all’interno delle FARL (Fazioni Armate Rivoluzionarie Libanesi), un impegno che lo porterà in Francia negli anni ’80 dove sarà condannato per concorso in omicidio.

Attraverso una serie di interviste (in Francia, Libano, Belgio e Germania), incontriamo la sua famiglia, il suo avvocato, i suoi amici intimi, i suoi sostenitori, i suoi compagni e le persone che lo conoscevano e con le quali ripercorriamo una vita di resistenza all’imperialismo e all’occupazione sionista.

🌐 Maggiori informazioni su: www.fedayin-lefilm.com

La storia e la vicenda di George Abdallah



