Cosa si sa sulla nuova Forza Spaziale degli USA?

Lo spazio è “il più recente dominio di guerra nel mondo” e “la superiorità americana è [lì] assolutamente vitale”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Venerdì scorso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il bilancio militare per il prossimo anno fiscale, che stabilisce la creazione di una forza spaziale come il sesto ramo delle forze armate del paese. È il primo servizio militare che si è formato negli Stati Uniti da oltre 70 anni.

Con quali obiettivi viene creato?

Durante la cerimonia, che si è tenuta nello stato del Maryland, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che lo spazio è ” il più recente dominio di guerra del mondo ” e che “la superiorità americana è [lì] assolutamente vitale”.

Da parte sua, il segretario alla Difesa Mark Esper ha spiegato nelle dichiarazioni ai giornalisti che l’agenzia americana in merito alle capacità sullo spazio “è cresciuta notevolmente”, tanto che, oggi, “lo spazio esterno è diventato un dominio di guerra”. Pertanto, tenerlo sotto l’autocontrollo sarà ora la missione della Forza Spaziale.

Chi sarà responsabile?

Mentre sarà un corpo separato, la Forza spaziale sarà istituita sotto gli auspici dell’Aeronautica. Il generale John Raymond, che attualmente dirige il comando spaziale della US Air Force, guiderà la Space Force come primo capo delle operazioni spaziali.



Chi servirà nella forza spaziale?

Finora, circa 16.000 militari e civili che lavorano nel comando spaziale dell’aeronautica sono stati assegnati al nuovo ramo militare. Tuttavia, secondo Defence News, tecnicamente parlando c’è solo una persona che serve attualmente nella Space Force: John Raymond. E, sebbene la legislazione conferisca a Trump l’autorità di nominare un leader della nuova filiale, le altre 16.000 truppe sono ancora considerate aviatori dell’aeronautica militare, fino a quando non decidono di trasferirsi permanentemente nella forza spaziale.

Nel tempo, anche il personale dei programmi spaziali dell’esercito e della marina sarebbe stato integrato nel nuovo servizio.



Quale budget avrà?

Dei 72,4 milioni di dollari richiesti, il Congresso ha approvato solo 40 milioni entro il 2020. Tuttavia, il segretario dell’Aeronautica, Barbara Barrett, ha dichiarato che lavorerà “abilmente con l’importo assegnato”, organizzando lo sviluppo della Forza spaziale a seconda del budget.



Avranno uniformi in stile Star Trek?

Le uniformi, come saranno chiamati i cadetti, il loro emblema e altri dettagli di quel tipo, sono ancora in fase di formulazione. “Sarà davvero importante che lo facciamo nel modo giusto. Un’uniforme. Un emblema. Una canzone”, ha spiegato Raymond, per assicurarsi che non volessero prendere queste decisioni in fretta.



Cosa pensano gli altri paesi?

Il governo cinese ha espresso la sua “profonda preoccupazione” per la creazione della US Space Force. Il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang ha detto ai giornalisti che Pechino “si oppone” fortemente “a questa nuova divisione militare.

Pechino ha descritto i piani di Washington come una “minaccia diretta alla pace e alla sicurezza”, che costituisce una grave violazione del consenso internazionale sull’uso pacifico dello spazio. Il portavoce ritiene inoltre che la nuova filiale mina l’equilibrio e la stabilità globali. Shuang ha invitato la comunità internazionale ad adottare un “approccio cauto e responsabile” allo spazio, per evitare che diventi una zona di conflitto.



Mosca ha ripetutamente ribadito che si oppone alla militarizzazione dell’ambiente spaziale, affermando che se Washington porta le sue armi nello spazio, il mondo può “dimenticare la stabilità e la sicurezza strategica”, ha avvertito il ministro degli esteri russo lo scorso novembre, Sergey Lavrov.

* da L’Antidiplomatico



26 Dicembre 2019 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO