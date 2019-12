Lula: “Lotterò fino a quando non sarà ristabilita la democrazia in Brasile”

L’ex presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dichiarato giovedì scorso che il suo scopo principale è quello di lottare fino a quando la democrazia non sarà ristabilita nel suo Paese di fronte all’attuale situazione del popolo sotto il governo di Jair Bolsonaro.

In un’intervista esclusiva per teleSUR, il leader brasiliano ha ribadito che la nazione sudamericana ha “tutte le condizioni per recuperare un dibattito democratico (…) e combattere il neoliberismo, che sta distruggendo tutto il patrimonio pubblico”.

“I giorni in cui sono stato detenuto presso la Polizia federale (a Curitiba) mi hanno rafforzato politicamente e oggi ho una maggiore volontà di lottare fino a quando la democrazia non sarà ristabilita in Brasile”, ha sottolineato l’ex presidente.

Ha anche sottolineato che la democrazia è una questione molto seria e ha lamentato che il Brasile, che una volta era un Paese dove c’era tolleranza e solidarietà tra la gente, ora ha stabilito l’odio in alcuni settori, promosso da coloro che cercano di distruggere le conquiste fatte dai più bisognosi. “La situazione in Brasile è delicata (…) la gente sta soffrendo, sta perdendo i suoi diritti”, ha detto Lula.

Lula ha criticato il ruolo dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) nella regione, dicendo che “è una vergogna” e ribadendo che diversi governi latinoamericani sono attualmente sottomessi alla volontà degli Stati Uniti.

Tra questi, ha ricordato quello di Bolsonaro, che non solo ha attaccato i settori che mostrano disaccordo con le sue politiche, ma è anche diventato alleato di quei governi interferenti che cercano di destabilizzare il continente.

“Quello che sta accadendo in America Latina è una profonda articolazione dell’estrema destra guidata dagli Stati Uniti” e dal presidente americano Trump, in quello che il leader sindacale considera un tentativo di distruggere quei sistemi che difendono la loro democrazia e la sovranità delle loro risorse.

Per quanto riguarda il colpo di Stato in Bolivia, ha rifiutato che le forze armate non sostenessero il legittimo presidente Evo Morales, ma si schierassero dalla parte di chi violava la democrazia e faceva attentati contro la popolazione.

Per quanto riguarda le elezioni di Andrés Manuel López Obrador in Messico e Alberto Fernández in Argentina, l’ex capo di Stato ha detto che questo rappresenta un sollievo e una speranza per la regione, quindi si congratula con entrambi i popoli, in particolare con quello argentino, che ha riconosciuto per il suo impegno e i risultati ottenuti nel ritorno alla democrazia dopo il governo di Mauricio Macri.

D’altra parte, Lula si è congratulato sia con il presidente Nicolás Maduro che con il popolo venezuelano per la loro dura resistenza nonostante il blocco economico e finanziario imposto dagli Stati Uniti, così come i tentativi dell’estrema destra di tornare alla violenza e di non partecipare a un dialogo per discutere le differenze e garantire la pace.

Il fondatore del Partito dei Lavoratori (PT) ha ricordato ai venezuelani che solo loro devono risolvere i loro problemi, eleggere i loro leader e determinare se lo fanno bene o no, ma non devono cadere nelle provocazioni di coloro che non rispettano nemmeno la volontà della maggioranza e cercano di destabilizzare il paese.

Lula ha ricordato il periodo in cui l’America Latina ha avuto presidenti come Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Néstor Kirchner e Cristina Fernández (Argentina), Tabaré Vázquez (Uruguay), così come lui e Dilma Rousseff (Brasile), è stato un periodo in cui la regione ha raggiunto grandi successi popolari, la democrazia è stato un fattore fondamentale e sono stati ascoltati nel mondo.

L’ex presidente brasiliano ha ribadito ancora una volta la sua innocenza e ha garantito che il processo giudiziario contro di lui sarà gradualmente screditato dalle irregolarità che hanno portato al suo arresto.

“Penso che a poco a poco il processo giudiziario sarà screditato (…) Mi sento triste perché un Ministero pubblico che è stato creato per garantire la democrazia di un Paese e alcune persone (lì) al suo interno hanno deciso di fare politica. Penso che non siano stati soddisfatti del successo del nostro governo”, ha detto.

Allo stesso modo, Lula ha insistito sul fatto che ha intenzione di smascherare ogni accusa contro di lui, dal momento che coloro che hanno indicato e sono stati dietro l’indagine del caso hanno mentito. “Rispetto le istituzioni, ma voglio demoralizzare alcune persone che usano le istituzioni per la politica di parte (…) ci vorrà un po’ di tempo, ma ristabiliremo la verità in Brasile”, ha detto.

Fonte: TeleSUR

28 Dicembre 2019 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO