Io sono lo sciopero contro di voi, rabbia ovunque, rovinata ma scatenata…

Io sono Cleone e non mi farò mai prendere…

Sono uno zimbello, sono il coro del Blocco.

Sono il corteo che marcia davanti a voi, che vi ha buttato giù e lo farà di nuovo. (*)

Io sono lo sciopero, quello che ho calpestato secoli fa, il corpo malandato, rotto e incatenato, ma vivo. Io sono la fuga, l’uscita. Io sono il saccheggio, l’astuzia, il fuoco, il veleno, il machete rivolto contro le vostre gole. Sono la voce delle rivolte del passato che vi ha raggiunto… Le mattine, le oasi, i comuni, le lande, i deserti, gli squat sono la mia terra. Il mondo che ti sopravviverà è un Quilombo.

Io sono lo spettro della rivoluzione.

La mia schiavitù, il mio lavoro, la mia vita vi ha nutrito, curato, lavato, educato, trasportato e divertito. Il mio sudore, il mio sangue, il mio sesso vi hanno reso abbastanza ricco. Ora tocca a me farvi morire di fame.

Io vi colpisco, rabbia ovunque, rovinata ma scatenata. Sono la disperazione, la gioia e la furia. Sono la carenza, il blocco, lo zoccolo negli ingranaggi della macchina, sono il treno fermo in mezzo ai binari, il picchetto, il battello in banchina, l’occupazione, l’accatastamento dei pallet, le gomme, la barricata delle sedie, il fumo, i vetri rotti… sono il buio della corrente tagliata.

Sono lucido.

Sono nudo; senza vestito nero, senza camice bianco, senza borsa e senza libri, senza attrezzi e senza armi… Te li sto lanciando. Sono un combattente: ballerina, cantante e musicista sui gradini dei vostri palazzi, sono solidale.

Sono io che vi aiuto ad alzarvi nel bel mezzo di un’imboscata, a fuggire dalla trappola, a tornare insieme alla carica. Sono un medico di strada.

Io sono la realtà.

Io sono il bottino, la colletta per lo sciopero, i tendini della guerra. Io sono la condizione dell’esistenza.

Sto recuperando il mio corpo. Vi ritirerete.

Sono senza lavoro. Sfruttato, spogliato, indebitato, sdentato, sono io quello che dorme nella sua macchina, che sonnecchia per strada, che ruba dai vostri bidoni della spazzatura; quello che muore in EHPAD. Io sono il vostro record politico.

Degli anni ad inghiottire il vostro linguaggio, il vostro flusso di immagini, i vostri insulti, la vostra immaginazione, le vostre negazioni, i vostri tradimenti, i vostri conteggi, la vostra indignazione, il vostro disprezzo, le vostre manipolazioni, le vostre compassioni. Siete nauseanti.

Vomito il vostro potere d’acquisto, il vostro stato di diritto, il vostro ripristino dell’ordine, il vostro universale, le vostre politiche di uguaglianza, il vostro spaventapasseri dell’età, i vostri tagli di bilancio, i vostri fondi pensione, i vostri dividendi, il vostro PIL, la vostra società dei consumi, la vostra plastica sui vostri prodotti biologici, i vostri RIO, i vostri tribunali, la vostra Europa, le vostre privatizzazioni, i vostri eserciti, i vostri saccheggi, i vostri saccheggi, le vostre devastazioni, la vostra morale, il vostro umanesimo, i vostri umanitari, le vostre fogne e le vostre discariche. Io sono la lotta di classe.

Io sono la lotta ideologica stessa.

Sono il nostro fatidico incontro. Sono inciampato, piegato… sono sanguinario, sono assassinato. Ho ceduto sotto il peso della vostra brutalità omicida. Io sono l’acqua nei polmoni di Steve Maia Caniço nella Nantes ribelle. Nel mezzo del cortile della gendarmeria persiana, sono l’aria che manca dai polmoni di Adama Traore che vi ha implorato. Sono il cuore che smette di battere di Cédric Chouviat ai piedi della Torre Eiffel. Ovunque le vostre ginocchia sulla mia schiena, sono il nostro morto, sono il vostro crimine.

Negli occhi addolorati delle famiglie: Cléone-Antigone è la verità. Io sono la giustizia.

Sono il braccio fantasma che non smetterà mai di mandarti indietro le tue bombe e le tue granate assassine. Sono Rémi Fraisse. Sono Zineb Redouane.

Sono il ricordo della mano mozzata degli schiavi fuggiaschi ripresi dai coloni e dai loro cani in nome del Codice Nero. Sono la mano strappata in nome della Repubblica del Popolo delle Rotonde, che è venuta a Parigi per spaccare i vostri feticci con l’intonaco, saccheggiare i vostri negozi di lusso e saccheggiare i vostri edifici in stile Haussmann. Non dimenticate che vi vedo ancora con un occhio solo.

Sto sorridendo al vostro profiling; sono il peggior incubo delle vostre società di controllo. Sono il nostro Joker.

Dalle profondità della mia cella, dalle catene del neoliberismo, continuo a violare i vostri dati. Nei vostri consigli di amministrazione, nelle vostre assemblee degli azionisti, nei vostri uffici, nelle vostre riunioni di crisi… Sono un hacker.

Anche nei vostri macelli nascosti, vi sto filmando. Voi sapete che noi sappiamo: sappiamo che voi sapevate.

L’informazione è la mia Pharmakon, mi riempie, mi sbalordisce, mi stupisce, mi esaurisce. Sono disorientato, tetanizzato, lobotomizzato. Vorrei dimenticare. Non guardare più, non sentire più l’insopportabile, l’inesorabile. Io sono pazzo.

E l’intransigenza in agguato nella mia intimità atomizzata incontra l’eco della rivolta: loro sono l’1%, io sono il 99%. Io sono l’inevitabile confronto.

Io sono la necessità.

Sono il martello della filosofia del Noi, l’ostetrica della storia di un Comune.

Io sono l’eminenza della fine del mondo. Io sono i prossimi trenta, i prossimi vent’anni.

Non sono ancora morto e non sono più del tutto vivo, sono uno zombie.

Sono foreste e alberi, oceani, fiumi, uccelli e insetti, mammiferi e pesci, sono aria, terra e acqua… sto morendo. Sono la specie intossicata, cacciata, massacrata, decimata. Voi siete DDT, clordecone, mercurio, cloro, glifosato, nitrito, E120, E129, E150, E250, E407, E621…

Sono cenere, rovine, rifiuti. Sono diventato il vostro verme, il vostro parassita, sono una seccatura.

Voi siete spazzatura. Puzzate di morte, di bruciato, di fogna.

Qui sento lo scricchiolio dei ghiacciai e delle foreste primordiali, gli urli assordanti delle bestie bruciate vive sotto le fiamme. Tutto mi brucia intorno, sono consumato. Tutto soccombe su larga scala… Voi siete coloni, borghesi, nazionalisti, fascisti, pentecostalisti, thatcheristi, imperialisti, voi siete i terroristi. Voi siete il cuore radioattivo della centrale incendiaria, io sono immolato sull’altare del Capitalocene.

Io sono il falò. Come ho bruciato le vostre case, brucerò i vostri palazzi, i vostri centri commerciali, le vostre borse e le vostre banche.

Io sono la vendetta.

Io sono l’urgenza della rivolta, la mappa globale delle rivolte, degli esuli, dei ritiri, delle zone da prendere e difendere per salvarvi. Qui sono umile, locale, solidale, massiccio, compatto e fino all’ultimo dettaglio; ovunque sono lì per rovesciare il vostro regime di morte. Io sono l’insurrezione che ritorna dagli inferi, dai sobborghi della modernità. Sono la dannazione.

Io sono la lotta tra la vita e la morte. Sono indirizzo e preghiera a Hong Kong, Beirut, Santiago, Port-au-Prince, Algeri e Orano, ai 480 distretti in sciopero in India, …

Io sono il silenzio, le grida e i discorsi contro le vostre mani sui nostri culi, i vostri pugni, le vostre mani sulle nostre bocche e i vostri cazzi criminali. Lancio allarmi, sassi, conchiglie e acciottolato per difendermi e risparmio qualche minuzia per i giullari della Flore e della Closerie des Lilas. In memoria degli stupri che io, voi, noi, le nostre madri, sorelle, figlie e figli di imperi e colonie, del Giardino del Lussemburgo, di Megeve, di Cannes, di Marrakech o della Thailandia, … del confessionale: il prossimo saccheggio sarà quello delle vite impunite, delle vostre fragili ginocchia, della vostra laringe letteraria. Sono il corpo come arma.

Io sono resistente.

Sono l’archivio sconsolato dei femminicidi. Sono zapatista, indiano, argentino, spagnolo… sono i nomi che coprono le mura della Francia. Per secoli sono stato in autodifesa – sono la continua e brulicante cronaca della resistenza senza mitologia; la mia rabbia è un grimorio di stregoneria, un diario, un manifesto. Io sono una dichiarazione di guerra, perché c’è una guerra.

Sono il sudario delle mie viscere che periscono nel Mediterraneo, nei vostri checkpoint in Libia, nei deserti, sulle montagne, nelle giungle urbane, sul filo spinato dei vostri muri e sotto le vostre finestre. Sono ospite di Cédric Herrou, la vostra coscienza sporca.

Sono il bambino nato per strada.

Sono il fetore della vita indigente, esiliato, tormentato. Il tremito di corpi spaventati, il gorgoglio osceno di pance affamate, il sudiciume di vestiti bagnati e sporchi. Io sono la prigione, il cartone delle baraccopoli, il tessuto delle tende lacerate nell’ignominia delle espulsioni del primo mattino. Sono gli sguardi rivolti, le parole, le storie, le risate scambiate, il cibo condiviso intorno alle nostre case di fortuna. Io sono l’incontro.

Io sono lo specchio in cui si riflette il futuro immediato delle nostre vite cacciate.

Quindi sono l’offerta del ricordo delle battaglie vinte ieri alle lotte di oggi.

Io sono la vittoria.

Io sono Cleone, io sono la violenza.

(*) Cleone è anonimo ma senza mistero, sempre e ovunque. Parla da quei punti dell’anima che non si arrendono a raccontare la storia degli vinti, mai sconfitti.

