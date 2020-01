Parigi. La polizia carica anche i vigili del fuoco

Denunciando una totale “mancanza di considerazione” nei loro confronti, i vigili del fuoco hanno manifestato a Parigi il 28 gennaio. Gli scontri sono scoppiatiquando i manifestanti hanno bloccato la tangenziale.

Questo 28 gennaio, i pompieri in sciopero hanno bloccato la circonvallazione di Parigi, poco prima di una manifestazione che era partita da Place de la République verso Place de la Nation.

“Immolazione simbolica”, bombe fumogene, sirene, petardi: i pompieri erano determinati a far sentire le loro richieste. La polizia ha caricato senza neanche far finta di voler discutere.

Nel primo pomeriggio, molti vigili del fuoco si sono radunati in Place de la République a Parigi per sfilare in corte su invito del sindacato, che ha denunciato la “mancanza di considerazione” delle autorità nei confronti della loro corporazione.

Questo è il caso di Loïck. che spiega la rabbia che regna nella sua professione al microfono del giornalista di RT France, Fabien Rives. Si rammarica della mancanza di ascolto da parte del governo, che non vuole riconoscere i vigili del fuoco nella categoria professionale “pericolosa e poco salutare”. Se le loro richieste sono specifiche della loro professione, Loïck ritiene che l’attuale mobilitazione contro la riforma delle pensioni riguardi anche i vigili del fuoco.

Poco dopo le 14:00, la manifestazione è iniziata prendendo la strada verso Place de la Nation al suono dei petardi in dotazione.

Come simbolo della loro angoscia, due vigili del fuoco si sono dati fuoco nel mezzo di avenue de la République. L’incendio è stato rapidamente soffocato dai colleghi.

Richiesta principale: i pompieri chiedono la rivalutazione del loro bonus operativo, che attualmente è fino al 19% del loro stipendio base. Questo premio non è stato più rivalutato dal 1990.

Dopo meno di un’ora di protesta, la polizia è patita alla carica. Manganelli e gas lacrimogeni hanno iniziato a piovere sui manifestanti, come riportato dal giornalista Jonathan Moadab, presente sul posto.

Le immagini mostrano anche una mischia con da un lato i vigili del fuoco in uniforme e caschi, e dall’altro anche il CRS in uniforme.

