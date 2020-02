Grecia. Polizia e fascisti terrorizzano rifugiati e soccorritori

La situazione sull’isola greca di Lesbo è giunta ad un punto drammatico. Lunedì circa 2.000 rifugiati hanno manifestato contro le condizioni catastrofiche di Moria, il “peggior campo profughi al mondo” secondo la BBC. Gli stessi rifugiati parlano di “inferno sulla terra”. Quasi 20.000 persone vivono dentro e intorno al campeggio, che in realtà è stato progettato per meno di 3.000 persone.

Quando i rifugiati di Moria hanno marciato verso la capitale dell’isola, Mytilini, sono stati fermati da unità di polizia pesantemente armate, che hanno usato gas lacrimogeni per attaccare donne, uomini e bambini indifesi. 40 persone sono state arrestate, i bambini sono fuggiti inorriditi dalle nuvole di gas lacrimogeni.

Le proteste sono proseguite martedì. Nei loro slogan e sui loro striscioni, i rifugiati hanno chiesto “Libertà!” e “Fermate le deportazioni!”. Anche studenti e residenti hanno protestato. La polizia, che in Grecia era composta in gran parte da sostenitori ed elettori del partito fascista Chrysi Avgi (Alba Dorata), ha effettuato controlli personali rabbiosi e razzisti.

Come riporta il quotidiano locale Sto Nisi, un gruppo di 15-20 giovani neonazisti mascherati con elmetti e manganelli hanno marciato per le strade di Mytilini e Moria ed hanno terrorizzato i passanti, martedì sera. Hanno cercato specificamente stranieri, volontari e dipendenti di ONG che aiutano i rifugiati. Secondo testimoni oculari, hanno persino bussato alle case e hanno cercato di entrare in un bar per trovare aiutanti delle ONG.

Secondo i rapporti, oltre 50.000 rifugiati sono attualmente internati nei cosiddetti hotspot delle isole greche. Questi campi fanno parte del pessimo accordo concluso dall’UE con la Turchia e il governo greco del 2016 che, a quel tempo, ancora sotto la guida della pseudosinistra Syriza (2015-2019). L’accordo prevede che tutti i rifugiati che vengono in Grecia dalla Turchia saranno internati lì fino a quando il loro caso non sarà trattato e poi infine rispediti in Turchia.

Proteste a Lesbo a gennaio

Due settimane fa, migliaia di residenti nelle isole dell’Egeo hanno protestato contro i campi profughi e contro i piani per i nuovi centri di detenzione.

Le manifestazioni del 22 gennaio sono state organizzate dalle autorità e dalle imprese locali. Le piccole imprese e la pubblica amministrazione sono rimaste chiuse e gran parte dell’economia locale si è fermata. Negozi, farmacie e distributori di benzina, oltre ad alcune cliniche, sono rimasti chiusi; anche i tassisti e gli autobus hanno scioperato.

La più grande manifestazione si è svolta a Mitilene, dove circa 7000 persone si sono radunate nel porto. Un forte contingente proveniva dal villaggio di Moria. I manifestanti hanno chiesto che il sito fosse chiuso e portavano striscioni con la scritta “ Niente più prigioni per le anime umane nel Nord Egeo”.

Diverse migliaia hanno anche protestato sulle isole di Chios e Samos, entrambi campi di internamento sono sovraffollati. A Samos, 7.200 migranti vivono in un campo per sole 700 persone. In una conversazione con la BBC, un isolano di Samos ha dichiarato: “ È come essere in prigione qui. I migranti non sono autorizzati a lasciare l’isola. Non puoi andare dove vuoi. “

Un altro flusso di rifugiati ha aumentato la pressione sui campi già sovraffollati l’anno scorso. Secondo i dati dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) a gennaio, quasi 60.000 persone hanno rischiato la rotta marittima dalla Turchia alla Grecia nel 2019, con un aumento dell’84% rispetto al 2018. Nelle prime due settimane di gennaio 2020, quasi 1.500 persone sono state trasferite, il 60% delle quali è finito a Lesbo.

Il forte sovraffollamento mette le persone nel campo sotto estrema pressione psicologica. Molti sono già traumatizzati dalle atrocità nei loro paesi di origine. In un’intervista con InfoMigrants , un membro dello staff di MSF ha spiegato: “Il sovraffollamento nel magazzino, il freddo e l’attesa non rendono esattamente la situazione più facile e la rendono insopportabile per tutti. A Moria manca tutto: cibo, docce, servizi igienici … Per ogni piccola cosa devi fare la fila ancora e ancora. ”

Questa situazione insopportabile ha portato ad un aumento della violenza. Dall’inizio dell’anno, due sono stati i decessi causati da pugnalate. Una persona che è recentemente arrivata al campo ha detto a InfoMigrants : “Da quando sono arrivato a Moria, non passa un giorno senza combattere … qualcuno si fa male ogni giorno”.

Le tensioni possono anche essere avvertite all’esterno dell’hotspot. Da un lato, il piccolo crimine è aumentato a causa della povertà e della disperazione dei rifugiati. Un’altra causa di tensione è il pericolo per la salute, in quanto non esiste uno smaltimento affidabile delle montagne di rifiuti e feci. In una denuncia scritta, l’associazione dei residenti di Moria si è rivolta al governo locale nel novembre dello scorso anno dichiarando: “Le acque reflue non possono essere convogliate attraverso il sistema locale di smaltimento dei rifiuti. Quindi sfociano nel torrente che costeggia il bordo della nostra zona residenziale. Un simile problema è stato segnalato dal campo di Chios.”.

Gli organizzatori delle proteste hanno deliberatamente cercato di dirigere la frustrazione causata da questa situazione critica in una direzione reazionaria. Lo hanno dimostrato i manifesti che hanno annunciato la protesta. I rifugiati sono stati rappresentati come intrusi. Oltre alle foto delle persone sulle barche che attraversavano l’Egeo, lo slogan era: “Vogliamo le nostre isole indietro … vogliamo le nostre vite indietro!”

Il principale oratore della protesta di Lesbo di destra è stato il governatore Kostas Moutzouris, ex membro del partito conservatore al potere Nea Dimokratia (ND), che si era candidato come indipendente a governatore del Nord Egeo. La sua politica è così vicina a quella del ND che il leader del partito Mitsotakis ha descritto la sua vittoria elettorale come una vittoria per il ND.

Il discorso di Moutzouris è stato disseminato di propaganda estremista di destra. Ha incolpato i rifugiati per tutti i problemi sociali: mancanza di accesso alle cure mediche, pressione sul sistema educativo e un sistema di trasporto inadeguato. In realtà, sono nati da un finanziamento insufficiente cronico, aggravato dalle misure di austerità dell’UE. “Vogliono imporre un diverso modo di vivere e di religione“, ha urlato Moutzouris, “non lo accetteremo!”

Ha ripetuto il racconto fascista di “sostituzione etnica” ed ha affermato che i campi affollati sulle isole facevano parte di un piano per cambiare la demografia europea. Ha usato pregiudizi antisemiti e menzionato esplicitamente il finanziere internazionale George Soros. Moutzouris si oppone alla solidarietà degli isolani con i rifugiati, che, per lui, hanno contribuito all’aggravarsi dei problemi, ed ha esclamato: “Abbiamo tollerato questa situazione per anni. Ora è tempo di reagire “.

Moutzouris, ex preside della Polytechnio University di Atene, è stato processato nel 2013 con Savas Michael, segretario generale greco dell’EEK (“Partito dei lavoratori rivoluzionari”) , fin quando Chrysi Avgi ha intrapresi un’azione legale contro di lui. Ma i suoi problemi con il partito neofascista dell’epoca non gli impedirono di stabilire stretti rapporti con l’estrema destra. Quando gli è stato chiesto durante la campagna per il posto da governatore, la scorsa estate, di commentare le voci secondo cui Alba Dorata stava sostenendo la sua campagna, Moutzouris ha risposto: “Se c’è stato, o ci sarà, sostegno da Alba Dorata sono i benvenuti”.

L’elenco dei candidati di Moutzouris includeva anche Nikolaos Tallas, che è attivo nei circoli locali di estrema destra, con collegamenti ai radicali di destra che si dice siano responsabili della brutale repressione dei rifugiati nell’aprile 2018.

Data l’ovvia vicinanza all’estrema destra, i gruppi di sinistra hanno cercato di prendere le distanze dalle manifestazioni ufficiali sulle isole e hanno tenuto manifestazioni separate. Il Centro del lavoro di Lesbo, un’associazione sindacale locale appartenente al PAME, ha organizzato una piccola manifestazione in Sapphous Square, e anche le associazioni locali di Syriza hanno tenuto una la loro manifestazione.

In effetti, Syriza, insieme al suo partner di coalizione junior, i greci xenofobi indipendenti, ha la responsabilità primaria di aver istituito i campi di internamento. L’accordo UE-Turchia del 2016, che Syriza ha attuato come parte centrale di Fortress Europe, è stato un attacco frontale al diritto di asilo, che ora è in fase di espansione.

Espansione della fortezza Europa

Il ministro greco della migrazione e dell’asilo Notis Mitarakis a metà gennaio, dopo aver visitato Samos e Lesbo, ha chiesto una maggiore repressione contro rifugiati e migranti: “Primo, più efficiente controllo delle nostre frontiere. In secondo luogo, l’immediata espulsione di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale “.

Mitarakis parla a nome dell’Unione Europea. Al Congresso europeo di polizia, conclusosi ieri a Berlino, il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer (CSU) ha chiesto una politica di sicurezza e asilo ancora più severa a Bruxelles.

Sigillare i confini, respingimenti in mare, violenza della polizia, detenzione nei campi, espulsione in zone di guerra: ecco cosa l’Unione Europea comprende “proteggendo lo stile di vita europeo”. Ad esempio, la nuova presidente tedesca della Commissione europea Ursula von der Leyen (CDU) ha battezzato il suo dipartimento per la politica di migrazione e asilo l’anno scorso, ha opportunamente trasferito deleghe al politico greco ND Margaritis Schinas.

Come Syriza, il governo del Nord sta facendo il lavoro sporco dell’Unione Europea alle sue frontiere esterne con crudeltà.

Nel novembre dello scorso anno, ha annunciato che avrebbe costruito nuovi campi di prigionia sulla terraferma greca entro luglio 2020. Il governo ha già trasferito 9.000 rifugiati dalle isole a tali nuovi centri, con altri 11.000 a seguire quest’anno. Ufficialmente, questi centri sono pubblicizzati come più umani e più puliti, ma in realtà sono nuove prigioni che danno un controllo più pesante sui rifugiati. Sono completamente chiusi e gestiti come i centri di detenzione negli Stati Uniti. Nascoste dietro le mura, le guardie carcerarie saranno in grado di gestire i rifugiati impunemente come desiderano.

Coloro che fuggiranno in Europa dalla grandine di bombe, povertà e senzatetto in futuro non solo saranno rinchiusi nelle carceri sulla terraferma greca, ma saranno anche impediti a raggiungere la costa dalle “barriere galleggianti” nel mare.

A metà gennaio, il governo del ND ha dichiarato che avrebbe iniziato a testare le barriere idriche lungo un tratto di costa di 2,7 km al largo dell’isola di Lesbo. Le barriere o le reti istituite dalle forze armate dovrebbero sporgere di mezzo metro dall’acqua ed essere dotate di luci lampeggianti.

Il Mediterraneo, che è già un gigantesco cimitero per migliaia di donne, uomini e bambini morti affogati, si sta trasformando in un teatro di guerra molto speciale: guardie di frontiera armate, soldati e ufficiali di polizia armati con le ultime tecnologie da un lato; persone indifese su poveri gommoni dall’altro. L’UE anticipa la morte di altre migliaia di rifugiati.

* da Word Socialist Web Site del 6 febbraio 2020, traduzione di Sergio Scorza



