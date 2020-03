Afghanistan. Usa e Talebani firmano un accordo. Via le truppe entro 14 mesi

La guerra più lunga e forse più inutile della storia si conclude con il ritiro di chi l’ha voluta scatenare a tutti i costi: gli Usa. I rappresentanti degli Stati Uniti e dei Talebani afgani hanno firmato a Doha, in Qatar, un accordo per porre fine alla guerra in corso in Afghanistan da oltre 18 anni. Gli Usa e i loro alleati della Nato (Italia inclusa) hanno promesso il ritiro completo delle loro truppe dal Paese entro 14 mesi se i militanti islamisti rispetteranno l’intesa. Alla cerimonia per la firma erano presenti il segretario di Stato usa Mike Pompeo e i leader talebani.

Dopo l’intesa Usa-talebani, dovrebbe aprirsi un tavolo di pace tra i militanti, che controllano il 40% del Paese, e il governo di Kabul. L’intesa prevede che i talebani fermino gli attacchi e non consentano ad Al Qaida di operare nelle aree da loro controllate.

Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha invitato i talebani a onorare i propri impegni. “So che ci sarà la tentazione di dichiarare la vittoria, ma la vittoria per gli afgani sarà raggiunta solo quando potranno vivere in pace e prosperare”, ha detto durante la cerimonia.

Prima dell’accordo, i talebani hanno ordinato a tutti i propri combattenti in Afghanistan “di astenersi da qualsiasi tipo di attacco … per la felicità della nazione”.

Come parte dell’accordo, gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre il numero delle loro truppe in Afghanistan a 8.600 soldati – rispetto agli attuali 13.000 – entro i prossimi 135 giorni.

Una dichiarazione congiunta rilasciata dagli Stati Uniti e dal governo afgano afferma che le truppe statunitensi e della NATO si ritireranno completamente dall’Afghanistan entro 14 mesi.

La dichiarazione ha aggiunto che il governo afgano si impegnerà con le Nazioni Unite per rimuovere i membri talebani dall’elenco delle sanzioni entro la fine di maggio.

L’accordo di pace propone anche un dialogo intra-afghano tra il governo sostenuto dalla Nato a Kabul e i talebani, che dovrebbe essere complesso.

Il presidente afghano Ashraf Ghani ha dichiarato di sperare che l’accordo di Doha spiani la strada a una pace duratura, raccontando a una conferenza stampa a Kabul: “La nazione non vede l’ora di un completo cessate il fuoco”.

Nel frattempo, 5.000 prigionieri talebani verranno rilasciati dal carcere.

Gli Stati Uniti hanno invaso l’Afghanistan nel 2001 per rimuovere i talebani dal potere, accusati di aver fornito copertura ad Al-Qaeda di Osama Bin Laden, che aveva effettuato gli attacchi dell’11 settembre a New York. Ma nonostante l’occupazione militare statunitense e della Nato oggi i Talebani controllano più territori di quanti ne controllavano dal 2001.

Oltre 100.000 afghani, la maggior parte civili, sono morti in una guerra che ha anche causato la morte di quasi 2.400 militari degli Stati Uniti e 55 militari italiani. È considerata la guerra più lunga della storia degli Stati Uniti.

