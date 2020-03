“E’ il momento di fare buoni affari sul mercato azionario”. La visione dei “Macrònistes”

All’indomani di un lunedì nero in tutti i mercati finanziari, preoccupati per il calo del prezzo del petrolio e per le conseguenze economiche dovute all’epidemia di #coronavirus, Agnès Pannier-Runacher, segretario di Stato presso il Ministero dell’Economia francese, ha dichiarato in questa intervista a CNEWS: “Guardo la situazione con una certa prudenza. È piuttosto il momento di fare buoni affari sul mercato azionario oggi”.

Insomma, l’emergenza determinata dal Coronavirus rappresenta l’ennesima occasione di speculazione per fare un po’ di guadagni finanziari con le operazione di trading in Borsa.

In questa dichiarazione vi è tutta l’essenza del Macronismo, tutto il disprezzo per le condizioni dei settori impoveriti e sfruttati sui quali si scaricheranno inevitabilmente i costi sociali dell’emergenza sanitaria che si sta diffondendo anche in Francia. Debelleremo anche il virus del capitalismo liberista, con o senza mascherina.

11 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO