Fabio Perini Bologna, no alla chiusura e ai licenziamenti. Oggi sciopero e presidio

Domani, martedì 21 gennaio, si terrà il primo incontro tra la nostra rappresentanza sindacale unitamente alla nostra organizzazione USB e la direzione della Fabio Perini a seguito dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 66 lavoratori su 118.

A tale incontro ribadiremo il nostro forte disappunto sulla decisione della multinazionale tedesca Koerber di delocalizzare la produzione dal sito di Bologna a quello di Lucca. Preoccupazione principale è la futura chiusura dello stabilimento bolognese.

Come RSU congiuntamente alla nostra organizzazione sindacale ci adopereremo per mettere in campo tutte le iniziative necessarie, cercando il coinvolgimento di tutte le parti istituzionali, politiche e sociali per far cambiare strada alla direzione.

Pertanto, contemporaneamente all’incontro concordato per domani, la RSU e USB hanno proclamato 2 ore di sciopero a sostegno della vertenza.

Invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori ad aderire allo sciopero.

Presidio davanti ai cancelli dalle ore 9 alle ore 11

