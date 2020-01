Whirpool, solidarietà ai lavoratori. Cremaschi: “hanno fatto bene a ribellarsi al chiacchiericcio sindacale”

Solidarietà ai lavoratori Whirlpool di Napoli che si ribellano al solito imbroglio che fa chiudere le fabbriche. I governi con gli accordi bidoni coi sindacati confederali NON hanno risolto una sola crisi aziendale provocata dalle multinazionali che chiudono e delocalizzano. Gli operai non vogliono finire in mezzo alla strada come quelli di EMBRACO BLUETECH e come tante e tanti altri. Tutti licenziati con accordi che promettevano la reindustrializzazione con fantomatici imprenditori che sono falliti prima di cominciare.

È il modello che è sbagliato e continuare a proporlo, con lo stato che finanzia la chiusura della fabbrica, oggi è una truffa ai danni dei lavoratori. Bisogna colpire le multinazionali, bloccare le delocalizzazioni, nazionalizzare.

Queste sono le sole scelte realistiche, le altre sono TUTTE finzioni che gettano la gente in mezzo ad una strada. Bene hanno fatto gli operai WHIRLPOOL a ribellarsi al chiacchiericcio sindacale, e vergogna alla polizia che è intervenuta contro di loro. Perdere il lavoro è una disgrazia ovunque, ma a Napoli è una catastrofe umana e familiare di tale portata che giustifica qualsiasi ribellione. Siamo con le lavoratrici ed i lavoratori WHIRLPOOL e prima di tutto diciamo loro: NON FATEVI IMBROGLIARE!

*Potere al Popolo

