Il parlamento approva il blocco degli sfratti nei piani di zona

Approvato nel pomeriggio di ieri 12 febbraio dal Parlamento italiano, tra gli atti in discussione sul Decreto Milleproroghe 2020, l’emendamento che dispone il potere di sospensione degli sfratti da parte dell’autorità giudiziaria per gli immobili costruiti in edilizia agevolata per i quali sono stati avviati procedimenti di revoca della convenzione da parte del Comune, o del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della Regione, o della richiesta di rinvio a giudizio in procedimenti penali da parte delle ditte e coop costruttrici degli alloggi nei piani di zona.

Il provvedimento è stato presentato dall’on. Stefano Fassina, insieme ai deputati Elisa Tripodi, Valentina Corneli e Anna Macina, come era stato richiesto e sollecitato da Asia-Usb e dall’avv. Perticaro, corrispondendo all’impegno assunto durante l’incontro pubblico, promosso dal nostro sindacato e dai comitati dei molti piani di zona, avvenuto il 9 dicembre scorso nela sede del Consiglio regionale del Lazio a cui hanno partecipato tra gli altri l’assessore alla casa Massimiliano Valeriani e Roberta Lombardi Presidente della Commissione sui PdZ.

Asia-Usb esprime la propria soddisfazione per l’approvazione di questo provvedimento, un atto concreto che va nella direzione giusta, quella di fermare l’arroganza di chi ha speculato sulla pelle di decine di migliaia di famiglie e che ancora gode di opache coperture.

E’ un importante strumento per fermare gli atti di ingiustizia, come l’illegittima messa all’asta degli alloggi già pagati dagli inquilini per tutelare gli interessi delle banche e non quelli pubblici, con l’esborso di centinaia di milioni di euro dati a fondo perduto per favorire la soluzione all’emergenza abitativa.

Con questo atto viene premiata l’inarrestabile battaglia condotta sul piano sindacale e su quello legale da Asia-Usb e dall’avv. Perticaro per difendere il diritto alla casa e ridare certezze sulla gestione dell’edilizia agevolata, un importante strumento pubblico, per le centinaia di migliaia di famiglie nel nostro paese e nella Regione Lazio.

