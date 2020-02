Sevel: Oggi sciopero contro il licenziamento di un operaio

Negli stabilimenti Sevel Fca e Fada Qs oggi l’Unione Sindacale di Base ha proclamato un’ora di sciopero dopo il licenziamento pretestuoso e illegittimo, per le modalità con cui è avvenuto, di un operaio del gruppo Fada, azienda che nell’appalto Sevel impiega una ventina di dipendenti per il controllo qualità per conto delle ditte fornitrici della componentistica per il furgone Ducato.

USB invita tutti i lavoratori Sevel a partecipare allo sciopero in solidarietà a un operaio che ha lavorato quotidianamente al nostro fianco e che ha subito un licenziamento pretestuoso perché ha deciso, insieme ad alcuni suoi colleghi, di alzare la testa e ribellarsi ad una situazione di sfruttamento.

Nel clima preoccupante che si è instaurato in questo paese aziende senza scrupoli, grazie anche ad accordi firmati da sindacalisti accomodanti, rendono la vita lavorativa di tanti operai un continuo ricatto implicito: senza la possibilità di usufruire di ferie secondo le disposizioni di legge poiché diventano una forma di ammortizzatore sociale in mancanza di lavoro, di permessi poiché finiscono nell’organizzazione del lavoro, con buste paga e retribuzioni non in linea con le attività lavorative svolte, costretti a restare a disposizione dell’azienda talvolta anche 7 giorni su 7 oa dover ricorrere a scioperi per vedersi pagata la tredicesima.

I lavoratori Fada si vedono recapitare richieste di trasferte all’estero (Polonia, Grecia, Germania, ecc) con preavvisi di poco più di un giorno, e chi ha accettato con spirito di sacrificio e stato rimandato alla base solo dopo un giorno lavorativo. Per tacere delle contestazioni disciplinari pretestuose, dell’essere lasciati a casa in banca ore dopo qualche iniziativa sindacale o dopo un periodo di malattia, fino ad arrivare alla lettera di licenziamento ad uno di loro. Tutto questo soltanto perché chiedono il rispetto di leggi e contratti.

USB ha avviato tutto le procedure per verificare la corretta applicazione dei contratti e delle leggi e farà di tutto per tutelare i lavoratori.

USB chiede l’immediato ritiro del provvedimento di licenziamento del lavoratore, la cessazione di tutti gli atteggiamenti antisindacali da parte di FADA QS, ed esprime piena solidarietà e vicinanza al lavoratore ingiustamente licenziato. Per questo dichiara lo sciopero, con assemblea sotto la mensa mont., in tutto il sito Sevel e in Fada QS per venerdì 28 febbraio, con le seguenti modalità:

Turno B e centrale dalle ore 09,15 alle ore 10,15

Turno A dalle ore 16,30 alle ore 17,30

Turno C dalle ore 04,45 alle ore 05,45 (sabato 29 Feb)

