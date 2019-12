Pochi, maledetti e subito. Parliamo di soldi per il giornale

Non fate i finti tonti come quelli che spesso denunciamo dalle nostre pagine. Con le feste natalizie qualcosina in più è a portata di mano di molte e molti.

Abbiamo detto spesso che per noi “il poco diventa molto e un vantaggio si moltiplica per dieci”, ma quel poco è indispensabile. Le casse del giornale non sono mai state floride ma ce le facciamo bastare. In questi mesi le abbiamo prosciugate per ristampare e presentare in giro per l’Italia il libro sulla Strage di Piazza Fontana. Ragione per cui… stiamo a zero.

Vi chiediamo di rimpolpare quel “poco” che per noi è molto. Solo un consiglio: le sottoscrizioni di 5 euro sul sistema Paypal sono apprezzate ma la commissione se ne prende una parte e in qualche modo la depotenzia.

Contropiano vive e sopravvive solo grazie alle donazioni delle sue lettrici e dei suoi lettori, il lavoro redazionale è tutto volontario, anzi, militante.

Ci stiamo organizzando per far sì che nel 2020 la raccolta fondi sia più sistematica, organizzata e coinvolgente per chi segue e ritiene utile il nostro giornale.

Dunque in questa fase di feste, tredicesime, mancette etc, SOTTOSCRIVETE per Contropiano nelle forme possibili: il bottone Paypal o il classico conto corrente.

Cogliamo l’occasione per augurare buone feste alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

(la grafica di copertina è di Paolo Burani)

oppure usate il più tradizionale conto corrente postale:

CCP: 1012127211 intestato a Politica e Classe per il socialismo del XXI Secolo (via Casalbruciato 27, 00159 Roma)

