America Latina anello debole dell’imperialismo. Cinque incontri a gennaio

La Rete dei Comunisti per gennaio mette in campo una nuova campagna nazionale sulla attuale fase politica in America latina, e lo fa in compagnia di due ospiti d’onore: si tratta di Ramon Labanino Salazar, uno dei “5 cubani” che nel 1998 vennero arrestati in Florida con l’accusa di aver attentano alla sicurezza nazionale degli Stati uniti e che furono rilasciati dopo 16 anni di ingiusta detenzione nelle carceri nordamericane, e di Oscar Luis Hang Penton, presidente dell’Associazione nazionale degli economisti cubani (Anec) e deputato dell’Assemblea nazionale.

La visita in Italia di due autorevoli compagni cubani è un’importante occasione per un ciclo di incontri che si pone l’obiettivo di approfondire la comprensione del durissimo scontro sociale e politico che si va combattendo a sud del Rio Bravo, scontro su cui abbiamo proposto una prima riflessione a ridosso del golpe consumatosi in Bolivia con la cacciata dal paese di Evo Morales lo scorso novembre.

In continuità con quanto espresso in quella prima serie di incontri, nel mese di gennaio la RdC organizza cinque incontri che si terranno in altrettante città della penisola: il 17 a Firenze, il 18 a Bologna, il 19 a Milano, il 20 a Pisa e infine il 23 a Roma.

Al di là di specifiche situazioni, in questi due mesi il quadro generale non è di certo cambiato: l’acuirsi della competizione internazionale che ha caratterizzato gli ultimi anni ha riportato il continente latinoamercano al centro degli interessi imperialistici degli Stati uniti, bisognosi di bilanciare le crescenti difficoltà registrate nella nuova geografia globale (ma sempre meno globalizzata) dei poteri, interessi che però hanno dovuto fare i conti con una grande disponibilità alla lotta da parte di tutti i popoli del continente stesso: dal Cile all’Ecuador, dalla Colombia al Brasile. Il golpe in Bolivia e i tentativi di golpe in Venezuela sono lì a dimostrare le ambizioni dell’imperialismo Usa nel voler riprendereil controllo dell’America Latina.

A queste condizioni, la lotta ha assunto immediatamente le caratteristiche dello scontro di classe, con fronti sociali contrapposti che difendono interessi sociali ugualmente irriducibili. Su questo, il punto di vista di due protagonisti del percorso rivoluzionario cominciato oramai 61 anni fa nell’isola caraibica, acquista un valore decisivo per l’interpretazione di quel che accade al di là dell’oceano.

Da parte sua, Cuba continua a rappresentare la punta più avanzata di alternativa al modello di sviluppo imposto dal modo di produzione capitalistico, garantendo – a dispetto di un infame bloqueo económico – casa, cibo, salute e istruzione a tutti i suoi abitanti, continuando a sperimentare sulla strada del socialismo anche dopo la scomparsa del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, dotandosi di una nuova Costituzione che avrà deluso non pochi “democratici borghesi” nell’aver mantenuto il socialismo come asse portante della vita e della pratica politico-sociale dei cubani.

E allora, temi come quello della democrazia socialista, del potere popolare, della sovranità nelle sue diverse accezioni (politica, alimentare, monetaria, ecc.), saranno affrontati col particolare contributo di chi, su questi, costruisce da anni un modello nuovo di civiltà opposto a quello “occidentale”, opposizione che è tornata a fiammeggiare nei popoli del continente e a sconvolgere i piani depredatori del capitale, in prima istanza statunitense, sì, ma non solo.

Qui di seguito il documento politico della Rete dei Comunisti sulla situazione nel continente latinoamericano

La lotta di classe nel XXI Secolo riparte dell’America Latina

Il durissimo scontro politico e sociale che si va combattendo in America Latina esprime molto di più di singole rivolte o tentativi golpisti. Nel continente latinoamericano sempre più nitidamente è in corso uno scontro di classe frontale che si gioca in più paesi, con fasi e risultati alterni, ma con interessi sociali definiti e antagonisti tra loro.

Da un lato le oligarchie appoggiate dall’imperialismo statunitense cercano con ogni mezzo, golpista o elettorale che sia, di riaffermare i loro interessi materiali. Dall’altro ci sono i settori popolari che hanno visto le loro condizioni materiali migliorare ed emanciparsi dentro il ciclo storico progressista sviluppatosi dalla fine degli anni Novanta in America Latina.

Entrambi i fronti di classe – sia quello oligarchico che quello popolare – hanno l’esatta percezione che la vittoria dell’uno o dell’altro significa perdere molto e talvolta tutto di quello che si possedeva o di quello che si è conquistato. Ciò spiega la durezza dello scontro in corso in tutto il continente latinoamericano.

Ma quanto è avvenuto in questi anni in cui i tentativi di restaurare l’egemonia borghese ed imperialista sull’America Latina, ci dice anche la transizione e il cambiamento non possono realizzarsi o consolidarsi attraverso il semplice processo elettorale.

Il ciclo progressista degli ultimi venti anni si è realizzato attraverso una tornata di vittorie elettorali delle forze democratiche e popolari, in alcune casi rivoluzionarie, in diversi paesi – Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Argentina – e sulla tenuta politica e strategica della esperienza rivoluzionaria di Cuba.

I governi progressisti hanno realizzato conquiste sociali importanti sulle nazionalizzazioni delle risorse, sul miglioramento delle condizioni materiali di vita dei più poveri – dagli abitanti delle favelas agli indios – dei lavoratori e delle stesse classi medie impoverite da decenni di liberismo selvaggio e di debito estero da ripagare dolorosamente.

In alcuni casi il cambiamento ha inciso più in profondità creando anche organismi di massa rivoluzionari e indebolendo la macchina statale pre-esistente. In altri casi ci si è limitati a programmi riformisti, a compromessi con la borghesia locale o multinazionale nella speranza di acquistare tempo e forze per cambiamenti più profondi, non si sono smantellati o ristrutturati apparati statali (vedi le forze armate) pronti invece a rispondere agli interessi e ai soldi degli Usa o delle oligarchie locali. In questo secondo caso, la verifica elettorale ha portato anche a rovesciamenti politici quando le oligarchie hanno saputo intercettare meglio le contraddizioni lasciate aperte dai governi progressisti.

Contestualmente i governi delle oligarchie, una volta tornate al potere, hanno riaffermato immediatamente i loro interessi antipopolari e filo imperialisti, facendo riprecipitare ampi settori popolari nella condizioni di miseria, incertezza precedenti.

Questo spiega perché prima si è vinto e poi si sono perse le elezioni in Brasile, si è perso e poi vinto le elezioni in Argentina, perché le elezioni in Venezuela, Bolivia e Nicaragua sono state spesso contrastate e conflittuali. E si spiega anche perché il laboratorio più brutale del neoliberismo, il Cile, veda oggi una sollevazione popolare di grandezza e tenuta straordinarie. E perché una parte delle Farc in Colombia abbia deciso di tornare alla guerriglia rompendo con un accordo di pace che vede di nuovo il massacro dei militanti, degli attivisti popolari, dei sindacalisti, esattamente come avvenuto trenta anni fa con il tentativo di legalizzazione delle Farc attraverso l’Unione Patriottica.

In tutti i paesi latinoamericani dove il ciclo elettorale progressista ha misurato i suoi risultati e i suoi consensi solo attraverso questo strumento, gli interessi di classe in conflitto si sono palesati sempre più nettamente, rivelando come dentro ogni paese agisse la contrapposizione tra questi interessi – e dunque la lotta di classe – e di come i risultati ottenuti possono essere consolidati solo attraverso nuovi strumenti di potere popolare e l’indebolimento delle strutture dell’oligarchia.

Nelle strade e nelle città del Venezuela, della Bolivia, del Cile è in corso un conflitto frontale tra chi ha molto perdere e tutto da conquistare. Ogni passo indietro dell’oligarchia è un passo avanti dei settori popolari, ogni passo indietro dei governi progressisti è una concessione agli interessi borghesi e dell’imperialismo Usa. E’ uno scontro che deve essere – e verrà combattuto – con ogni mezzo necessario.

Il risultato di questo scontro di classe in corso in molti paesi latinoamericani ci parla e ci dice molto anche come comunisti e rivoluzionari in Europa.

Non possiamo limitarci a denunciare la repressione, raccontare quello che accade ed esprimere solidarietà. Dobbiamo saper cogliere la portata strategica dello scontro di classe in corso in America Latina e cercare di sintonizzarsi con esso. Ne consegue che il democraticismo piagnone della sinistra europea o l’eterno velleitarismo di certa ultrasinistra, sono atteggiamenti inservibili e dannosi per la lotta di classe, sia sul campo in America Latina che qui, sul nostro fronte, nel cuore dell’imperialismo europeo.

La situazione internazionale determinata da una crescente competizione interimperialista, da una crisi sistemica irrisolta del capitalismo e da tensioni sempre più forti, richiedono ai comunisti e ai rivoluzionari in Europa come in America Latina, un salto di qualità sul piano della rimessa in campo di una alternativa strategica ad un capitalismo distruttore e reso feroce dalla paura. Il socialismo nel XXI Secolo non è materia da accademia, è la prospettiva da rimettere in gioco dentro lo scontro politico e sociale su ogni fronte. Soprattutto lì dove la catena imperialista rivela i suoi anelli più deboli.

Su questa lunghezza d’onda della situazione, la Rete dei Comunisti chiama al confronto politico e alla necessaria mobilitazione i comunisti e i rivoluzionari nel nostro paese.

