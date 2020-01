Contropiano, i risultati e i progetti per il nuovo anno

Come sta andando il nostro giornale? Facciamola insieme questa valutazione.

A dicembre i nostri lettori sono stati 376.309. Lo scorso anno erano stati 352.633.

Nel 2019 le visite a Contropiano sono state 3.277.282, le pagine viste 5.195.201. Quando abbiamo cominciato l’avventura del quotidiano online (2011) erano rispettivamente 554mila le visite e 973mila le pagine viste (dati certificati da Google Analitycs).

La pagina fb di Contropiano è seguita da 48.985 persone.

A settembre Facebook ci ha complicato la circolazione degli articoli sui social e ad ottobre per alcuni giorni ci ha addirittura chiuso la pagina, insieme da ad altre testate, per gli articoli contro Erodgan.

I dieci articoli più letti nel mese di dicembre sono stati rispettivamente: l’arresto di Nicoletta Dosio, il blocco delle casse al Carrefour in Francia, l’arresto dell’assessore regionale in Piemonte, le banche italiane contro il Mes, lo spostamento delle bombe atomiche dalla Turchia ad Aviano, il resoconto critico delle manifestazione delle Sardine a San Giovanni, l’inquinamento dovuto ad inceneritori a Brescia, il ritrovamento di migliaia di cadaveri non identificati in Colombia, la critica al leader delle Sardine, la guerra alle porte di casa in Libia.

Dopo l’Italia, i primi 5 paesi esteri in cui ci leggono di più sono: Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna.

C’è voluta tanta “tigna”, un atteggiamento militante, l’acquisizione di un po’ di mestiere, ma possiamo considerarci soddisfatti del risultato della sfida di fare un quotidiano comunista online che in tanti, otto anni fa, ci avevano sconsigliato o si erano detti scettici.

Abbiamo tra l’altro mantenuto la stampa della rivista cartacea Contropiano che, tra l’altro, sta uscendo proprio in questi giorni con il numero monografico sullo “Stallo degli imperialismi” – con tutte le relazioni del recente convegno tenutosi a Roma – ed abbiamo ristampato il libro sulla Strage di Stato di Piazza Fontana.

Per dare continuità al giornale serve però il sostegno dei lettori e delle lettrici, anche minimo ma costante. Su questo con il nuovo anno stiamo lavorando ad un progetto di stabilizzazione del giornale e del rapporto con i suoi lettori.

“Per noi il poco diventa molto e una vantaggio si moltiplica per dieci” continua ad essere l’atteggiamento con cui facciamo i conti con le necessità e le possibilità.

Ancora auguri e al lavoro per il 2020

La redazione

