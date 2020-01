Marta Collot contro Salvini, a Casalecchio

Una giornata sfortunata per Salvini, accolto da diversi momenti di protesta nel suo tour bolognese, da Casalecchio, dove viene anche tenuto fuori dal bar dove avrebbe voluto svolegere il suo incontro, a Borgo Panigale, dove è stato “accolto” anche dalla candidata presidente di Potere al Popolo, che però quando ha provato ad avvicinarsi è stata allontanata dal servizio d’ordine e dalla polizia. Ma come si può vedere dal video, non è bastato questo per metterla a tacere. Nelle sue parole”

Ho appena detto quel che penso di Salvini e della Lega.. direttamente a Salvini!

Sono andata a dirglielo in faccia a Borgo Panigale, a Bologna, ma subito la polizia si è messa in mezzo. Hanno paura che qualcuno vada a smascherarli, a dirgli quel che in milioni pensano del loro odio.

Sono solo degli sciacalli che pensano solo ai ricchi e alle imprese. Privatizzano la sanità, privatizzano la scuola, devastano il territorio.. hanno le stesse idee del PD e portano avanti le stesse politiche ma fanno finta di essere il cambiamento e invece sono tutti uguali!

NOI SIAMO FUORI E CONTRO DA QUESTO SISTEMA!”

