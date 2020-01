Emilia Romagna. Basta con le baracconate!

Una precisazione doverosa..

Da ieri sto leggendo (anche in giornali importanti) che Vittorio Sgarbi -candidato per FI, a sostegno della Borgonzoni- sta dando indicazione di voto per me. Ognuno può dire e pensare quel che vuole, ci mancherebbe altro, però io mi sento di fare una precisazione perchè non vorrei che qualcuno venisse tratto in inganno.

I programmi di Pap e quelli della destra non sono affatto simili, come invece afferma Sgarbi.

La storia e i valori di Pap e quelli della destra non sono affatto “basati entrambi su antifascismo e anticapitalismo”, come invece dice Sgarbi.

Potere al Popolo è nato per costruire una forza di rottura, di cambiamento radicale FUORI E CONTRO il sistema politico e economico che ci governa e sfrutta. Un sistema di cui fanno parte tanto le liste a sostegno di Bonaccini quanto quelle a sostegno della Borgonzoni.

Non prendiamoci in giro dunque, perchè non c’è nessuna possibile comunione d’intenti tra Potere al Popolo e un sessista come Vittorio Sgarbi. E tutto questo chicchiericcio sulla possibilità o necessità di un voto utile, in un senso o nell’altro, secondo me certifica lo stato di impossibilità della capacità di molti di pensare a un mondo diverso.

Sempre paura di Berlusconi, paura di Salvini, paura di Orban, di Le Pen e di chissà chi altro… e intanto questi showmen di infima categoria mischiano le carte in modo deliberato, arrivando a dire che tra Potere al Popolo e Forza Italia ci possa essere un voto disgiunto…

Sia come sia, voglio dirlo chiaramente. Il nemico del mio nemico non è un mio amico, è un mio nemico anch’esso. E i giornali scrivano di cose importanti, senza dare spazio a questi fenomeni da baraccone.

