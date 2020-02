USB, forte condanna per l’atto intimidatorio contro Aboubakar Soumahoro

L’USB condanna fermamente l’atto intimidatorio rivolto al nostro delegato Aboubakar Soumahoro che ha trovato la sua auto vandalizzata con una svastica sul vetro.

Abou è un militante dell’Unione Sindacale di Base che da anni è impegnato per i diritti dei lavoratori, in particolare dei braccianti e dei migranti ed è molto noto per la sua attività di sindacalista.

Il grave atto rivolto contro di lui è quindi un atto rivolto a tutti noi, il segnale di un aggravamento di un clima reazionario e razzista che da troppo tempo si respira e che è il frutto delle politiche di intolleranza e di xenofobia che stanno avvelenando il Paese e che non vengono combattute con la dovuta fermezza da parte delle forze politiche oggi al governo che non riescono neppure a cancellare gli infami decreti sicurezza che tanto hanno contribuito a che questo clima si consolidasse.

Giù le mani da Abou, giù le mani da chi lotta a viso aperto per i diritti di tutti.

