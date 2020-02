Fascisti di ieri e di oggi. La Resistenza continua, Valerio vive

Esattamente quarant’anni fa il compagno Valerio Verbano, studente di 19 anni e militante di Autonomia Operaia, veniva ucciso a Roma per mano dei fascisti dei NAR. Valerio venne ammazzato davanti agli occhi dei genitori legati e imbavagliati. Alla barbarie si aggiunse persino l’infamia di una finta rivendicazione dell’omicidio da parte di un sedicente Gruppo Proletario Armato Organizzato con l’intento di depistare le indagini.

Ovviamente la verità giudiziaria non è stata mai attestata nonostante la forza e la costanza della mamma di Valerio, Carla, ma la verità politica è ben chiara nella mente e nei cuori delle compagne e dei compagni di Valerio.

Siamo convinti che la resistenza al fascismo si articoli su diversi fronti, tanti quanti le sembianze sotto le quali questo si traveste. Allora bisogna difendere, senza arretrare di un passo, la memoria dei combattenti partigiani che si opposero al fascismo del Ventennio dalle infamie di una finta contro-storiografia che vorrebbe equiparare i morti per la liberazione e la giustizia sociale con i repubblichini collaborazionisti.

Non dimentichiamo allora che quest’anno è caduto un altro anniversario: i quindici anni del “giorno del ricordo” montato su quella che i Wu Ming hanno definito una vera e propria “foibologia” costruita ad arte su falsi storici e retorica reazionaria. La stessa retorica che vorrebbe equiparare nazismo e comunismo e mettere al bando i partiti comunisti come Potere al Popolo. Ed non è così strano che a proporlo sia proprio un fascista di Fratelli d’Italia come Cirielli.

Un altro modo per opporsi al fascismo è smascheralo. Spiegare come questi soggetti che si auto-definiscono rivoluzionari non sono altro che il braccio armato di un sistema capitalista nella sua fase più conservatrice e reazionaria. Valerio Verbano stava redigendo una contro-inchiesta sull’estremismo romano: documenti sequestrati dalla polizia nella casa di Valerio, prima scomparsi nei depositi giudiziari e poi distrutti in seguito alla richiesta di restituzione da parte degli avvocati della famiglia Verbano.

Per questo, antifascismo significa opporre i propri corpi e le proprie menti ai fascisti, a chi li alimenta e li difende in ogni spazio che tentano di occupare, dai quartieri popolari attraverso il razzismo e la guerra tra poveri alle le facoltà universitarie come nel recente caso delle azioni che hanno portato all’arresto di tre studenti di Torino i quali, insieme a molti altri, si sono opposti alle falsità raccontate dai neo-fascisti del FUAN e all’indifferenza del Rettore.

Potere al Popolo Parigi è al fianco di tutte le antifasciste e tutti gli antifascisti che ogni giorno con ogni mezzo resistono al fascismo dilagante e imperante che ci circonda: da quello in divisa e manganello a quello razzista dei Decreti Sicurezza, da quello dei revisionismi storici (non ultimo quello di Walter Veltroni: https://bit.ly/328zdHy) a quello di una informazione di sistema che non dedica un minuto al nuovo morto di Stato ammazzato nel CPR di Gradisca di Isonzo.

Antifa sempre e ovunque! No pasaran!

22 Febbraio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO