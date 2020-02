Università chiuse per il coronavirus? Facciamo rete!!

Biblioteche chiuse e università bloccate, in questi giorni di diffusione del #Coronavirus gli studenti della rete universitaria Noi Restiamo si mobilitano costruendo un network di #solidarietà nazionale tra e per studenti per la condivisione dei libri di testo.

Contattaci per ricevere i testi universitari di cui hai bisogno!

Fb: Noi Restiamo // Whats App 334 9448905 // Mail: facciamorete.noirestiamo@gmail.com

