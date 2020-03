Nicoletta libera tutti. Oggi giornata dedicata alla liberazione di Nicoletta Dosio

Oggi è il 1 marzo. Potere al Popolo lo dedica alla liberazione di Nicoletta Dosio e dei No Tav. In molte città del nord a causa del coronavirus è stata sospesa la possibilità di manifestare. Nicoletta sta scontando una pena assurda ed è vittima di un accanimento indegno per un Paese che si dice democratico. Ma oggi ovunque e comunque sarà possibile si griderà in tutto il paese Nicoletta libera tutti!!

Nicoletta libera! Nicoletta libera… tutti!

1 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO