Roma. Elezioni suppletive, disinteresse al voto anche al Centro. Potere al Popolo c’è e continua la sua battaglia

Alle elezioni di ieri si è confermata un’alta astensione (17,66% i votanti), come nel caso di Napoli una settimana fa. Il distacco della popolazione dalla “politica dei partiti” è molto forte anche nei quartieri i cui risiedono tanti degli appartenenti della classe dirigente nazionale. Ha vinto il ministro dell’economia Gualtieri, candidato dal PD per sostituire Gentiloni (dimessosi da deputato per andare alla Commissione Europea) in un collegio (quasi del tutto coincidente con il Municipio I) in cui il centro-sinistra era già riuscito a prevalere ampiamente alle elezioni comunali del 2016, stravinte dal M5S in tutti gli altri municipi (anche qui si conferma un crollo per il M5S, al 4,36%).

Potere al Popolo! è riuscito ad ottenere il 2,41%. Sapevamo di non correre per vincere, ma abbiamo ottenuto 785 voti in quartieri dove non siamo ancora radicati, ma siamo conosciuti da molti per le nostre battaglie ed il nostro progetto di cambiamento. Assieme alla nostra candidata, Elisabetta Canitano, abbiamo battuto le piazze del collegio in questi mesi per far conoscere a più persone possibile, anche attraverso queste elezioni, che c’è in Italia un’alternativa al PD, come al M5S e alla destra. A Lisa, e a tutti quelli che ci hanno sostenuto, va la nostra più sincera gratitudine per essersi esposta e avere messo a disposizione la sua intelligenza, il suo cuore, la sua competenza, la sua vita.

Ora come sempre ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo con la nostra voglia di fare, a partire dall’assemblea di venerdì nella quale discuteremo, con tante realtà sociali, di come costruire la nostra proposta per questa città martoriata (appuntamento alle 19.00 a viale delle Province 196). La sfida continua!

3 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO