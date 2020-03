Un leghista veneto all’agenzia del farmaco… Grazie, Pd!

Buongiorno….

Tutti a dar giù alla terribile sanità privatista del Veneto. Giusto!!

Tutti a dar giù a Zaia. Giusto!!!



Tutti a chiedere il voto utile contro la Lega e le destre. Ecco…. qual’è il vero voto utile ?



Allora, in questo momento in cui si teme un pericolo, ancora non sappiamo quanto vero o quanto gonfiato, lo sapremo solo nelle prossime settimane, noi vogliamo ricordarvi che il Ministro della salute di LEU Roberto Speranza ha mandato via Il Direttore dell’AIFA, Luca Li Bassi, esperto internazionale di epidemie, uomo dalla carriera internazionale di grandissimo prestigio, (guardate che curriculum e pensate cosa sarebbe stato per noi averlo adesso) per sostituirlo con un uomo di Zaia, Domenico Mantoan, la cui carriera è tutta i interna alla sanità veneta leghista.

Ecco.

Grazie del vostro voto, grazie a quei cittadini che hanno pensato che la mia persona meritasse un sostegno. Grazie a tutt quell che hanno capito che Potere al Popolo è il posto dove possiamo raccontare ostinatamente queste cose.

L’unico. Gli altri stanno zitti.

Potere al popolo. Potete fidarvi che non staremo mai zitti. Grazie per averci incoraggiato, per aver dimostrato che non siamo lo zero virgola. Dateci una mano. Daje



