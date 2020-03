#Iorestoacasa giusto, ma che fanno 20 milioni di lavoratrici e lavoratori che NON restano a casa? Che ambiguità ed ipocrisie ci sono nei decreti del governo? Come organizzarsi? Ne parliamo oggi Partecipate, non isoliamoci socialmente.

10 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO