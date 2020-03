Diario dalla “zona rossa Nord” /3

Diario dalla zona rossa #Coronavirus l’epidemia la crisi economica e sociale. Come organizzarsi come far valere i diritti a partire dal primo, quello alla salute e alla vita. Chi è responsabile e chi no. #Iorestoacasa anche dal lavoro se non è essenziale. Ce la faremo e nulla dovrà più essere come prima. Restiamo umani

Pubblicato da Giorgio Cremaschi su Mercoledì 11 marzo 2020

