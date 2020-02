Annullate (per ora) le presentazioni di “Dietro i fronti” di Samah Jabr

Con molto dispiacere, Sensibili alle foglie, il comitato Con la Palestina nel cuore, Psichiatria Democratica, Campus Luigi Einaudi, Centro Frantz Fanon, BDS, Progetto Palestina, CIVG, Centro sociale Vittoria, Palestina Rossa, Salaam Ragazzi dell’Olivo, Centro Popolare Autogestito e Associazione amicizia Italia-Palestina, prendendo atto del clima di paura generato in questo periodo in Italia, che ci ha costretto a rimandare a data da destinarsi il viaggio di Samah Jabr in Italia, informano che sono annullati gli incontri previsti per la presentazione del libro Dietro i fronti a Roma, Torino, Milano e Firenze.

La chiusura degli spazi pubblici dovuta alle ordinanze regionali che hanno colpito Milano e Torino e soprattutto il fatto che Samah, al suo ritorno in Israele, sarebbe stata messa in quarantena in un ospedale israeliano sono stati determinanti.

Informeremo quando sarà possibile riproporre questo viaggio, che rappresenta un importante momento di confronto culturale, poiché il libro di Samah Jabr non ha precedenti nella letteratura palestinese contemporanea.

“Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno”. (Martin Luther King)

