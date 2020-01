Bagnoli. Presidio dei lavoratori Apu

Stamattina 20 gennaio ex lavoratori Apu, disoccupati, comitato “7 Novembre” e abitanti di Bagnoli sono in presidio a Bagnoli, presso la porta del Parco, per chiedere un incontro al ministro del mezzogiorno e della coesione territoriale Giuseppe Provenzano, presente qui a Napoli per incontrare il commissario di Bagnoli, Floro Flores, e i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il vice presidente della regione Fulvio Bonavitacola.

USB chiede al ministro risposte concrete per la problematica occupazione e ambientale a Napoli e in Campania. Il PD, partito al governo nazionale e regionale, non può non intervenire sulle vertenze che da tempo martorizzano la Regione Campania.

Gli ex lavoratori Apu rappresentano una delle ultime questioni lavorative irrisolte assieme alle tante crisi aziendali che continuano a colpire la regione Campania.

