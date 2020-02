De Magistris e la “giunta rivoluzionaria” sostengono il governo Pd-M5S

Dopo l’incontro con Zingaretti nella sede del PD, Sandro Ruotolo afferma apertamente che andrà a sostenere questo governo.



Il Governo che ha appena rinnovato gli Accordi con la Libia, che è responsabile di lager e torture. Il Governo che non dà soluzioni a Whirlpool e ILVA. Il Governo che conferma Jobs Act, Decreti Sicurezza, regali alle imprese e privatizzazioni dei servizi…



Ma con che coraggio chi è di sinistra può sostenere questa candidatura? Come si fa a fare campagna con Bassolino, De Luca, Gennaro Migliore, con chi ci ha avvelenato ed ha fallito?

A Napoli si sta giocando una partita nazionale, queste elezioni suppletive del 23 febbraio servono a confermare il governo, a mettere da parte i 5 Stelle e le ultime rivendicazioni sociali, ad aprire la strada al PD anche alle regionali campane e poi alle amministrative di Napoli.



Ecco che tutti si vendono, che saltano tutti con i “forti”, sembra non salvarsi nessuno, la “giunta rivoluzionaria”, gli “indipendenti”, gli “antagonisti”, tutti con #PD, #ItaliaViva di #Renzi#M5S.



È il solito trasformismo della politica italiana, mai come questa volta “senza scuorno”.



Non basta infatti parlare di periferie, come ha fatto goffamente Sandro Ruotolo, non basta evocare Scampia e Napoli Est, perché proprio sulla pelle degli abitanti delle periferie il Partito Democratico ha lucrato e speculato, per ricavare profumati profitti!

Il PD, De Luca, Antonio Bassolino, sono responsabili di inquinamento, abbandono e cementificazione di quei territori, ci hanno privati dei servizi essenziali come la sanità ed i trasporti, ci hanno messo in ginocchio e ora ci prendono pure per fessi!



E Noi? Noi dobbiamo assolutamente tenere aperto uno spazio di alternativa, far vedere che esiste chi non si venderà mai, chi continuerà a fare davvero politica partendo dal basso, senza finanziatori, ma con tanta voglia di cambiare! Noi non moriremo democristiani.

Il 23 febbraio votare Potere al Popolo, non vuol dire solo votare Giuseppe Aragno, una persona capace, degna, coerente, ma soprattutto sostenere chi vuole davvero cambiare le cose, i giovani attivi di questa città, una politica che non pensa alle poltrone ma a risolvere i problemi, una possibilità per il futuro!

