Bologna. In corteo con XM24

In corteo con XM24, sempre dalla parte di chi subisce sfratti e sgomberi.

AVVISO A COLORO CHE SONO ANCORA CAPACI DI PRENDERE UNA POSIZIONE CONTRO LE POLITICHE DI DESTRA!!

Stanno sgomberando la caserma Sani.

Una volta queste prove di forza da parte delle amministrazioni venivano messe in campo una settimana dopo delle elezioni, per mostrare un viso pulito nei confronti dell’elettorato ma rassicurare velocemente i poteri economici. Adesso queste precauzioni non servono più. Si sgombera sempre, che siano famiglie senza reddito, comunità resistenti o spazi politici. E se si riescono a prendere voti di destra, tanto meglio!

Complimenti a tutti coloro che hanno trovato nel PD un argine al fascismo.

