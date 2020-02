Bologna. Convivere con il coronavirus. Diamoci una mano: ecco come

In questi giorni di emergenza le scuole sono chiuse e molte famiglie, dovendo comunque andare a lavorare, si trovano a non sapere come fare coi propri figli. Allo stesso tempo, molti lavoratori, soprattutto pubblici, sono a casa dal lavoro. DIAMOCI UNA MANO! COME?

Non lavori questa settimana e sei disposto a dare una mano a una famiglia con figli?

Hai bisogno di qualcuno che ti badi i figli al mattino?

Scrivi le tue disponibilità oppure le mattinate in cui hai bisogno per whatsapp al 3533376414 o a sportellosocialepap.bo@gmail.com, oppure passa al BARNAUT (Via Ferrarese 2) e segnati sull’apposita bacheca.

Sulla base di richieste/disponibilità che riceveremo, vi metteremo in contatto per organizzarci e darci una mano!

Sono bastate 12 ore dalla pubblicazione del nostro volantino per avere già ricevuto le prime messe a disposizione e, ovviamente, le prime richieste. Abbiamo fatto conoscere le persone presso il Barnaut e… possiamo dire che oggi è iniziata la prima esperienza di babysitting sociale!

Continuiamo a fare girare!

Avete bisogno di una mano perché non sapete come fare a tenere i vostri figli con le scuole chiuse?

Volete dare una mano perché siete a casa dal lavoro?

Contattateci!

Whatsapp 353.3376414

sportellosocialepap.bo@gmail.com

Bar Barnaut, via Ferrarese 2 Bolognina

