Roma. Blitz alla Banca Popolare di Bari. Basta speculazioni sul palazzo via Bibulo

Questa mattina una folta delegazione delle famiglie occupanti del palazzo di via Bibulo, si sono recate sotto la sede della Banca Popolare di Bari nel centro storico di Roma per denunciare lo zampino delle banca finita sotto inchiesta sulla speculazione sul palazzo di via Bibulo. Si tratta di più mutui “generosi” regalati a prenditori privati per potere arraffare all’asta il palazzo sottraendolo all’offerta fatta dal Comune di Roma per rilevarlo.

Il video del blitz davanti alla banca

