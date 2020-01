Roma. Potere al Popolo in partita per le elezioni suppletive. La candidata è Lisa Canitano

Qui l’appello di Elisabetta Canitano, candidata per Potere al Popolo per le elezioni suppletive nel collegio Roma 1 per la Camera dei Deputati che si terranno il primo marzo.



Potere al popolo, eccoci qui. Mi candido per le elezioni suppletive nel primo collegio a Roma, il 1 marzo.

Noi siamo i precari, gli sfruttati, i lavoratori, le donne, senza distinzione di nazionalità o colore. Siamo i migranti sui campi di pomodori, i giovani senza contratto e senza diritti nei supermercati. Le donne che vengono licenziate perchè incinta. Le Lgbtq senza diritti.

Siamo contro l’autonomia regionale, che sottrae risorse al nostro Sud, già sottofinanziato e in difficoltà

Siamo per la sanità pubblica, ogni giorno strangolata dai regali ai privati e alla sanità religiosa, che nega i diritti delle donne e dei cittadini tutti.

Siamo per la scuola pubblica, laica e democratica.

Siamo per la difesa dell’ambiente, contro il TAV, contro l’autostrada Roma Latina, per la chiusura della centrale di Civitavecchia, siamo le compagne e i compagni di Nicoletta Dosio in carcere.

Stiamo nei territori, nelle periferie, nelle lotte per la casa, dove da tempo cittadini con diritti sono stati abbandonati

Siamo liberi da qualsiasi compromesso, abbiamo la voce per dire le cose.

Vogliamo una vera democrazia, un sistema politico ed economico in cui non siano al centro i profitti, ma gli esseri umani che possano scegliere liberamente il proprio destino, possano essere felici insieme.

Eccoci.

