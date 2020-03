Roma. Scuole chiuse per il coronavirus. Diamoci una mano! Parte il babysitting popolare

Con le scuole chiuse a causa dell’emergenza coronavirus centinaia di famiglie si trovano in difficoltà nell’assistenza ai propri figli, così come decine di lavoratori pubblici e studenti universitari sono a casa.

Per questo lanciamo anche a Roma, come già fatto in altri territori, il la prima #rete di #babysitting #popolare: aiutiamoci in questo momento difficile e delicato.

?Se sei un genitore che non può seguire i tuoi figli in questi giorni, contattaci, già abbiamo la disponibilità di molti studenti e lavoratori che si trovano fermi in questi giorni.

?Se sei uno studente universitario o un lavoratore pubblico e non sai come renderti utile durante questa emergenza, scrivici e dacci la tua disponibilità.

Il babysitting popolare NON si svolgerà in luoghi pubblici o nelle nostre case del popolo ma, per evitare proprio l’affollamento e rispettare le norme igieniche, sarà concordato nelle modalità con la famiglia interessata.

Contattateci al 3517876870 oppure inviateci un messaggio sui social!

