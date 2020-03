Roma. Chiusa una sede Inps per Covid-19

Stamattina, a Roma, non è stata aperta la sede di via Ballarin, nelle vicinanze della via Cristorofo Colombo.

Un caso di positività al coronavirus è stato infatti riscontrato in almeno uno dei lavoratori delle ditte appaltatrici esterne. Di conseguenza tutti i colleghi della squadra sono rimasti a casa, come da ultimo decreto governativo.

La direzione dell’Inps ha preso atto della notizia, ricostruito gli spostamenti del lavoratore infettato, riscontrando che l’unica sede in cui aveva operato nei giorni scorsi era appunto quella di via Ballarin.

Questa sede rimarrà perciò chiusa fino a domenica 15, per procedere all’opera di sanificazione e disinfezione degli ambienti.

Altre verifiche sono in corso su altre sedi Inps, compresa la direzione generale, che saranno sottoposte a sanificazione precauzionale nei prossimi giorni.

