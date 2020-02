Enac (Riso Scotti) licenzia due volte il delegato USB che denuncia violazioni della sicurezza

Il tribunale di Pavia lo reintegra due volte.

Già nel novembre del 2018 avevamo scritto di Luigi, delegato USB e RLS in ENAC, azienda controllata al 100% dalla Riso RISO SCOTTI spa, licenziato dall’AD con una scusa banale quanto puerile ma riassunto già dopo la prima fase di giudizio; bene, anzi male, nel luglio 2019 con l’accanimento tipico dei padroni con assenza di autorevolezza e, a quanto pare, anche di raziocinio, Luigi viene licenziato per la seconda volta dopo aver segnalato, prima allo stesso AD e solo dopo, vista l’assoluta sufficienza dimostrata dallo stesso dirigente aziendale, ai soggetti competenti presunte violazioni in merito alla sicurezza sul lavoro e ai dispositivi obbligatori forniti dall’azienda anche alla luce delle sue prerogative e dei suoi obblighi come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Venerdi 24 gennaio 2020 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pavia emette sentenza di REINTEGRO. Il giovedì successivo Luigi riconquista per la seconda volta il proprio posto di lavoro.

L’USB Lodi-Pavia non può che essere soddisfatta del risultato e rivolge a Luigi i migliori auguri per la ripresa del lavoro e dell’attività sindacale portata avanti in questi anni a beneficio dei propri colleghi nonostante i palesi attacchi politico-sindacali subiti da parte di un dirigente aziendale sordo alle basilari rivendicazioni dei lavoratori.

Ringraziamo ancora una volta Luigi per la caparbietà dimostrata e l’avvocato Michele Bersani che per la seconda volta porta a casa il miglior risultato in assoluto in questa vicenda ma la cui collaborazione sul territorio lodigiano e pavese continua a dare enormi soddisfazioni sul piano vertenziale.

In questo momento storico di continui attacchi ai lavoratori, alla loro sicurezza e, viste le continue morti sul lavoro, alla loro vita, ci troverete sempre vigili e per niente intimoriti.

La lotta continua!!!!

