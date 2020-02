Sardegna. Assoluzione per i compagni oristanesi del collettivo Furia Rossa

Accogliamo con soddisfazione la sentenza di assoluzione per i compagni oristanesi del collettivo Furia Rossa.

Marco Contu, Davide Pinna e Mario Figus erano stati denunciati per alcune frasi comparse nel blog del collettivo nel 2015, dopo lo sfratto della famiglia Spanu di Arborea.

Lo sfratto era stato eseguito dalla polizia italiana con un enorme spiegamento di forze, a cui si erano opposti numerosi cittadini e militanti accorsi in solidarietà con la famiglia colpita.

Successivamente alle operazioni, le forze repressive erano state criticate nel blog e avevano quindi proceduto alla denuncia dei tre compagni, richiedendo un “risarcimento danni” per complessivi 220.000 euro, mentre il pubblico ministero Giuseppe Scarpa, chiedeva una condanna a otto mesi di reclusione.

Le fasi del processo sono state costantemente accompagnate dalla presenza di numerose forze politiche, tra cui anche Liberu, per manifestare la piena solidarietà e vicinanza ai compagni colpiti dall’assurda manovra repressiva.

Oggi l’attesa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per i tre militanti difesi dall’avvocata Rosaria Manconi, che ha dimostrato come gli imputati abbiano legittimamente svolto il loro diritto di critica.

Da parte di Liberu un abbraccio solidale ai compagni e l’invito a proseguire senza paura l’attività politica.

