Palermo: “negro di merda, vai via” e poi il pestaggio. L’ USB agli aggressori: “Ratti di fogna!”

Un grave atto di matrice razzista è stato consumato nella notte fra sabato e domenica scorsa a Palermo.

Un ventenne palermitano- senegalese è stato aggredito da un branco di delinquenti in pieno centro e apostrofato “negro di merda”.

La Federazione del Sociale USB Palermo condanna fermamente questa vile aggressione e preannuncia che non resterà a guardare.

L’aggressione non è altro che il frutto di questo clima di odio e intolleranza verso il “diverso” che viene identificato, secondo la visione di questi gruppi di fascisti, nell’immigrato o nel gay.

Il clima di odio che si respira in questa società malata è fomentato da parte di una classe dirigente di una certa estrazione politica e trova giardino fertile in quei gruppi di vili, dalle poche idee e molto confuse, che passano il tempo a esercitare la forza del branco verso persone indifese.

Palermo e i palermitani, per fortuna sono altro. Palermo, nota come città dell’accoglienza, ripudia questa feccia umana che meschinamente agisce nel buio della notte . Vili che scappano come ratti nelle fogne.

