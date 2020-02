Sicilia, formazione Professionale: USB : “Andiamoci a riprendere quanto ci hanno tolto!”

Appello a tutti gli ex lavoratori e lavoratrici della Formazione Professionale Regionale, Interventi e Sportelli: fra Mercoledì 20 febbraio e Giovedì 21, gli assessorati regionali riceveranno le OO.SS. per presentare le misure da sottoporre il 2 marzo al Ministro del Lavoro. Capite bene quanto sarà importante la presenza delle lavoratrici e dei lavoratori in piazza.

L’ USB coglie l’occasione per rendere merito alle lavoratori e i lavoratori che hanno lottato in queste settimane a fianco del Sifus, impegnato in una lotta serrata ai due assessorati.

Come abbiamo sempre dichiarato, chi lotta per il bene delle lavoratrici e dei lavoratori ha tutta la nostra stima.

Chiediamo uno sforzo a tutte e a tutti quanti, e per esperienza vi diciamo che le vertenze oltre che ai tavoli si vincono nelle piazze.

Mercoledì 20 febbraio o giovedì 21 – a presto sarà comunicata la data esatta – alle 12.00, tutte e tutti a Palermo, in via Trinacria, presso l’Assessorato regionale al Lavoro. Andiamoci a riprendere quanto ci hanno tolto!”

