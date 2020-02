Pisa. Potere al Popolo con i lavoratori dell’igiene ambientale (e viceversa)

L’Assemblea di Potere al Popolo Pisa e USB con i lavoratori dell’igiene ambientale di mercoledì 12 febbraio ’20 a Caprona.

Potere al Popolo! ha indetto questa assemblea insieme a USB per riflettere insieme sul grande risultato della lotta che abbiamo portato avanti nell’igiene ambientale di Pisa. Abbiamo sempre affiancato questa battaglia, a differenza di tutte le altre forze politiche presenti sul territorio, perché siamo una forza indipendente dal PD e dalla cgil.

Il nostro è stato e continua ad essere un sostegno di carattere politico, che ha l’obiettivo di indicare un percorso per rendere durature le conquiste ottenute, cambiando alla radice le politiche che stanno privatizzando tutte le attività di servizio pubblico.

Per ottenere questo risultato occorre una lotta che va al di là di quella esclusivamente sindacale, che è fondamentale ma insufficiente da sola.

La lotta promossa a Pisa nell’igiene ambientale è stata esemplare, un modello che dovremmo “esportare” in tutto il paese, perché è rarissimo vincere sul terreno della reinternalizzazione dei servizi, in una fase storica nella quale le scelte economiche e le politiche dei governi vanno in direzione esattamente opposta.

Da oltre 30 anni l’Unione Europea impone agli Stati nazionali di seguire politiche antipopolari di cui ne facciamo tutti noi le spese, tutte a favore dei padroni e contro i lavoratori. Politiche praticate in Italia dai governi di centro “sinistra” e di centro destra.

Privatizzazioni, svendita del patrimonio pubblico, esternalizzazioni sistematiche dei servizi pubblici, hanno aperto la strada alla giungla di appalti e subappalti precarizzando il lavoro, riducendo salario e sicurezza, ingrossando le statistiche di morti e feriti sul lavoro – in Italia tra i più alti a livello mondiale – portando il nostro paese sull’orlo del collasso economico, sanitario, sociale e infrastrutturale.

Ponti autostradali che crollano con decine di vittime civili, scuole pubbliche fatiscenti che cadono letteralmente sulle teste dei nostri figli determinandone la morte o il ferimento, sanità pubblica decurtata da finanziamenti essenziali e messa progressivamente in mano ai privati, impedendo ad oltre 11 milioni di cittadini poveri di potersi curare, un sistema ferroviario sempre più pericoloso, che determina piccoli e grandi incidenti con il corollario di morti, feriti, invalidi.

Durante la lotta che i lavoratori dell’igiene ambientale hanno portato avanti non abbiamo solo solidarizzato. Abbiamo promosso iniziativa politica che indicava la strada per la soluzione alla radice del problema che da anni attanagliava centinaia di lavoratori di AVR, GEECO, ATI.

Martedì 26 novembre 2019 abbiamo promosso a Pontedera una iniziativa dal titolo: “Piaggio e Igiene ambientale: due lotte per il diritto al lavoro, al salario, alla salute, alla Dignità”

L’obiettivo dichiarato è stato innanzitutto quello di unificare le lotte dei lavoratori, creando fronti che danno più forza a tutti e ricreano la coscienza di classe tra le nostre fila.

Se non ci uniamo politicamente e sindacalmente quello che conquistiamo oggi ce lo toglieranno domani, come sta succedendo da oltre 30 anni: ci hanno tolto lo Statuto dei Lavoratori, l’Art. 18, hanno peggiorato tutte le condizioni di lavoro con il Jobs Act, hanno peggiorato la condizione del pensionamento e dei pensionati con la riforma Fornero, tentano ogni giorno di toglierci anche il diritto di sciopero e i diritti sindacali minimi, come sta succedendo con la bozza di accordo integrativo proposto da fim fiom uilm a braccetto con la Piaggio di Colaninno.

Al dibattito venne invitato ad intervenire Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera.

Il Sindaco non si e’ presentato all’incontro, ma pochi giorni dopo ha assunto in pieno alcune posizioni che avevamo proposto durante quella iniziativa, e che rispecchiano la nostra linea politica: la totale reinternalizzazione del servizio di igiene ambientale.

Ora siamo in una fase di consolidamento dei nuovi diritti conquistati.

Occorre vigilare perché la reinternalizzazione sia completa e sicura per tutti. Non accetteremo altre proroghe e i lavoratori di ATI devono essere internalizzati come tutti gli altri di AVR e GEECO.

Occorre insediare con più forza USB dentro Geofor

Ma occorre fare ancora di più: occorre esportare l’esperienza fatta in questa lotta in tutta la Regione, attraverso iniziative pubbliche che la raccontino e la socializzino, costruendo dove e’ possibile nuovi legami con i lavoratori delle altre città, cercando di sviluppare il conflitto perche tutti i lavoratori acquisiscano i soliti diritti, attraverso la reinternalizzazione generalizzata del servizio, aumenti salariali, sicurezza sul lavoro, nuova dignità per gli operatori ambientali e fine dello sfruttamento.

Per questo abbiamo proposto durante l’assemblea di sviluppare una serie di iniziative – con la presenza dei lavoratori che hanno pormosso la lotta – in tutte le città dove siamo presenti come forza politica. La proposta è stata accettata con un applauso.

Potere al Popolo! serve a questo: estendere il conflitto per affermare gli stessi diritti per tutti, battendo le politiche privatizzatrici a favore delle multinazionali e contro gli interessi dei lavoratori, riaffermando la centralità del Pubblico come strumento di controllo popolare sull’economia.

Noi riteniamo che oggi nello scenario politico nazionale non ci sia una forza che rappresenti e difenda i diritti dei lavoratori, per questo stiamo costruendo questa nuoiva e giovane forza politica.

Potere al Popolo! si batte per il ritorno dello Stato e delle pubbliche amministrazioni nella gestione diretta dei servizi essenziali e delle aziende strategiche per l’economia del paese.

E’ fondamentale che i lavoratori ricostruiscano una forza sindacale indipendente come USB, in grado di vincere grandi e piccole vertenze, come quella dell’Igiene ambientale, del CNR e dei Lavoratori Socialmente Utili.

Ma dobbiamo anche ricostruire una rappresentanza politica – Potere al Popolo! – che porti le lotte dei lavoratori dentro il conflitto politico nazionale, per consolidare e sviluppare le conquiste fatte, per costruire una società dove lo sfruttamento, la miseria, la mancanza di casa, di lavoro, di pensioni dignitose, di sanità pubblica vengano abolite. Occorre tornare a lottare per la costruzione del Socialismo, contro i capitalisti e i padroni come Fortini (manager di Geofor Pisa) e Colaninno.

Per questo vi chiediamo di rafforzare Potere al Popolo!, iscrivendovi e partecipando alle lotte di tutti i giorni, al fianco di tutti i lavoratori (domattina con le lavoratrici licenziate da Piaggio), dei senza casa, dei pensionati, dei disoccupati, degli studenti.

Al termine dell’assemblea diversi lavoratori e lavoratrici si sono iscritt* a Potere al Popolo!

