A Pontedera una giornata nazionale di lotta e di solidarietà

Ieri siamo andati come delegazione #PaPPrato sul tetto del palazzo blu di Pontedera(PI) a portare la nostra solidarietà concreta(con i fantastici biscotti preparati ad uno uno personalmente dalla compagna Andreina + una buona bottiglia di vin Santo) alle lavoratrici #Piaggio in lotta da 20 giorni per il lavoro e per la dignità e per mandare il nostro caloroso abbraccio alla compagna #NicolettaDosio che, da dietro le sbarre di un carcere di Stato, sta facendo una battaglia di libertà per i diritti di tutti e per l’amnistia dei reati “sociali”, ovvero, di quelli che vengono addebitati, tutti i giorni a lavoratori, disoccupati, sfrattati e studenti

