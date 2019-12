Natale ai tempi di Amazon Prime

E se il Natale ai tempi di Gesù fosse stato “prime”?

Probabilmente i Re Magi avrebbero portato i loro doni via autostrada con un bel TIR di notte. Piacenza – Betlemme ovviamente in 24 ore. Firma della consegna alla grotta e via. Probabilmente mirra, oro ed incenso sarebbero arrivati in tempo per chiudere tutta questa pantomima in meno di un giorno. Ed oggi, mentre politici e funzionari pubblici ricordano uomini e donne in divisa che “ci proteggono” durante i bagordi consumistici e capitalisti del Natale, il pensiero scappa verso un mondo che tanto non rappresenta più l’essere umano.

Ovviamente tutto questo a soli 36€ all’anno.

26 Dicembre 2019 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO