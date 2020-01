A te, Pino Daniele

Un piccolo ricordo per te caro Pino Daniele. Un ricordo messo in musica nella tua musica, nelle tue parole. Nella città che tanto amavi. La tua Napoli. E quel concerto con Bob Marley nel Giugno del 1980 a Milano. Un giovane Pino, con il suo repertorio incredibile apriva il concerto al Re della Reggae Music internazionale. Io non c’ero. Ma chi c’era sa. E io ti voglio immaginare così. Su una piccola nuvola a parlare con Roberto, perché credo (per esperienza diretta nda) che il giamaicano e il napoletano siano molto simili, in realtà.

