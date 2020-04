TG Contropiano – numero 6 21/04/20

TGContropiano puntata 6 21/04/20

Oggi sul #TGContropiano parleremo del prezzo del petrolio che è sceso per la prima volta nella storia in negativo, della condizione delle donne rispetto allo smart working e della piazza telematica del I Maggio in collegamento con Pierpaolo Leonardi

