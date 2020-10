TGContropiano. Il Settimanale del 23 ottobre

Settimanale di Contropiano del 23/10/2020

Come ci stiamo preparando ad una seconda ondata di contagi?Focus sul nuovo Dpcm:- e la scuola?- e i trasporti?- e la sanità?Elezioni dal Continente americano, dalla Bolivia agli USAVi aspettiamo in diretta Venerdì!ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE DI ***CONTROPIANOVIDEO*** PER RESTARE SEMPRE SINTONIZZATO: https://www.youtube.com/user/contropianovideo

Pubblicato da Contropiano.org su Venerdì 23 ottobre 2020