Catania verso lo sciopero generale dell’11 ottobre

In preparazione allo sciopero generale indetto dal sindacalismo di base e conflittuale per l’11 ottobre, a Catania, presso la sede dei COBAS, si è svolta un’ assemblea promossa da COBAS, CUB e USB a cui hanno partecipato – dando l’adesione allo sciopero – Pci, Prc, Potere al Popolo, Spazi Sociali Catania, Sinistra Anticapitalista, Fronte della Gioventù Comunista, Comitato No autonomie differenziate, Pcl, NO MUOS, Pmli, Comunita Resistente Piazzetta, Red Militant, OfficinaRebelde Catania, ASIA USB Catania.

L’assemblea ha accolto la proposta sindacale che prevede per la giornata del 4 ottobre una conferenza stampa, alle ore 11, in via Etnea angolo via V.Emanuele, e un’assemblea cittadina, inizio ore 17, presso il Bastione degli Infetti;

per l’11 ottobre corteo con concentramento alle ore 9:30 in piazza Borgo.

Per adesioni: oraziovasta@libero.it

29 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO